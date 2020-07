Israr etme

Eşimle cinsellikle ilgili pek konuşmuyoruz. İlişkimiz hemen bitiyor. Sürekli ilişkinin zararı var mı? Aşkımıza heyecan katmak için neler yapmalıyız?

FANTEZİ diye dilimize girmiş olan bu kelimenin anlamı sınırsız hayal demektir. Cinsel ilişki ile ilgili çeşitli farklılıkları zihnimizde canlandırmak cinsel isteği arttıran bir yöntemdir.

Eşini rahatsız etmeyeceğini düşündüğün şeyleri paylaşabilirsin. Bedensel ve ruhsal zararlar vermeyecek önerileri birbirinizle paylaşabilirsiniz. Kızmayacağı şekilde söyle. Ancak eşinin rahatsız olduğu durum, fikir olursa ısrar etme. Cinsel hayatınızın sağlıklı olabilmesi paylaşma ve ısrar etmeme prensipleri ile hareket edin.



Yöneticiyim. İşlerim yoğun. Yaşım da 65. Bu aralar ilişkide zorluk çekmeye başladım. Vitamin takviyesi aldım, fayda etmedi. Değişen bir şey yok. Ne yapmam gerekir?

KAYGI yoğunluğu yüksek bir ortam tarifiniz var. Beyin bütün vücut ağırlığının %2'si ağırlığındadır. Buna rağmen enerjinin %20'sini kullanır.

Bir de sizde olduğu gibi aşırı kullanılırsa enerji yetersizliği ortaya çıkabilir.

Yani beslenme durumunuza göre beyin ihtiyaç duyduğunda yeterince besin alamayabilir. Bu durumda kayıt etmesi gereken bilgileri kayıt edemezse hatırlamak istediğinde de hatırlayamaz. Eğer unuttuğunuzun farkındaysanız beyin hastalıkları açısından panik yapmayın. Beslenme alışkanlıklarınızı düzeltin.



Üç aylık bebeğimiz var. Eşimin sütü az geliyormuş. Sütü arttırmak için ne yapsak?

RAHAT ol. Öncelikle anne ve bebeğe huzurlu ortamlar sağlamalıyız. Yemesi, içmesi kadar ruhunun beslenmesi de önemlidir. Hem bebeğin nineleri, büyükanneleri ve etrafındaki herkes bunu unutmadan yardım etmeli.

Bebek büyüdükçe süt ihtiyacı artabilir.

Annenin memesi boşalsa da bebeğin emme isteğinin sürdüğünü, bebeğin sık sık emerek sütü arttırmaya çalıştığını fark edebilirsiniz. Anne memesinin sık aralıklarla boşaltılması, su içilmesi, yeterli uyuma sütü arttırır.

Anne her 2 memesini her emzirmede 10-20 dakika emzirsin.



Eşim menopoza girdi. Şimdi ilişkiden kaçıyor. Hep böyle mi olacak? Menopoz cinsel hayatımızı bitirir mi? Bana yardım edin!

EVET. Menopoz, geçirilen son adet kanamasını niteleyen bir kavramdır.

Menopoz bir dönem değil sadece görülen son adet kanamasının adıdır.

Bu dönemde östrojen hormonu azalır. Kadın cinsel organının salgısında azalma olur. Bu ise cinsel ilişkide olması gereken kayganlığın azaltır.

Doktor kontrolünde bölgesel hormon kremleri ve düzenli cinsel ilişki şikayetleri azaltabilir.



Eşimle çok hassas, çok saygılı... İlişkide ne yapacağımı şaşırıyorum. Ona zarar vermekten korkuyorum. Biz böyle nasıl çocuk yapacağız bilmiyorum...

CİNSELLİK içgüdüseldir. Nezaket, sosyal yaşam ritüelidir. Dikkatli davranmak başka bir şeydir. Ama sizde olduğu gibi iyi niyetli davranırken doğallık kaybolabiliyor. Eşinle bu konuyu paylaşabilirsin. Psikologlardan evlilik, cinsel ilişki için Aile Görüşmesi desteği ile bu sorunu aşabilirsiniz.



Polikistik over hastalığım var. Adet düzensizliği ve sivilce yapıyor.

Şişmanlamaya başladım. Ne yapmam gerekiyor?

POLİKİSTİK Over hormon değişiklikleri ile şişmanlık, hipertansiyon gibi birçok hastalığa davetiye çıkarabilir.

Bu nedenle beslenme şekline dikkat etmelisin. Kan şekerini hızlı yükseltmeyen gıdalar yemelisin. Tam tahıllı ürünler, baklagiller, fındık, sebze ve işlem görmemiş gıdalar bu tip gıdalardır. Böğürtlen, yeşil sebzeler, yağlı balıklar, zeytinyağından zengin beslenmek kilo almanı, hipertansiyon gelişimini engelleyebilir. Bu nedenle beslenmene dikkat et.