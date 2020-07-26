Gurur yapma

57 yaşındayım. Kendimi iyi hissediyorum. Daha yeni de evlendim. Eşimle birlikte olmaya çalışırken sertlik sıkıntım söz konusu oluyor. Neden oluyor? Nasıl tedavi olabilirim?

Erken boşalmanın birçok tanımı var.

Neye göre erken boşaldığını düşünüyorsun?

Eşin tatmin oluyor mu? Bu çok önemlidir.

Ancak önemli olan eşlerin cinsel ilişki sırasında hazza, tatmine ulaşmasıdır. Bu oluyorsa strese girme. Ayrıca erken boşalma şikayeti günümüz erkeğinin ortak sorunu.

Yaklaşık olarak her 3-4 erkekten birinde olur. Ara ara tekrarlayabilir. Cinselliğin eş ile yaşanmasında, cinsel ilişki uygulamasının başlangıçlarında, cinsel aktivite güçsüzlüğü korkusunda, hassas-duygusalayrıntıcı kişilik yapısında, son zamanlardaki cinsel etkinliğin sıklığın artışında ve buna benzer sayısız durumda uyarılma evresinin süresi kısalır ve erken boşalmaya neden olabilir.

Yaşla artmaz. psikiyatrist ve psikolog desteği gerekir.

Ayrıca genel bedensel özellikler açısından iç hastalıkları da tedaviye katkıda bulunur. Merak etme. Gurur meselesi yapma.

Derdim kaynanam. Beraber oturuyoruz. İşlerim ters gitti. Sürekli bana laf sokuyor. Hanımın hatrı büyük. Bir de tam bir şey yapacağız kapının önünde tıkır tıkır ışık yakıp söndürmeler. Ben hapa başladım uyku için. Kaynanama çay falan içirsem uykusu rahatlamaz mı?

Bence önce kaynananın elini öp. Kendi halini anlat. Var olan durumdan haberdar et. Senin de bu sıkıntılardan huzursuz olduğunu uykusuzluk çektiğini anlat. Başladığın ilacı anlat. Kendisi de bu durumdan şikayetçi ise doktora gidebileceğini, ilaçlardan faydalanabileceğini anlat. Sevdiği müzikleri birlikte dinleyerek dost olmaya çalışın. Kızgınlık tüm hayatınızı bozar. Birlikten kuvvet doğar. Papatya çayı, rezene çayı, ıhlamur, melisa çayı akşam içilirse rahatlık verir.

44 yaşındayım. Bronşektazi hastasıyım. Yatakta dönerken sol göğüs tarafımda ağrı oluyor, bir de biraz rüzgar, soğuk vurunca daha çok ağrıyor. Bitkisel olarak ne tavsiye edersiniz.

Bronşektazi sigara ve çeşitli hastalıklara bağlı olarak bronşların bozulup genişlemesidir.

Nefes darlığı, kanlı balgam, tekrarlayan bronş enfeksiyonlarına sebep olabilir.

Yatakta dönerken meydana gelen ağrılar daha çok kas, lif, kemik ile ilgili ağrılardır.

Bu nedenle öncelikle iç hastalıkları uzmanına muayene ol. Sebebe yönelik jel, ağrı kesici, kas gevşetici ilaçlar verebilir.

Romatizmal testler yapabilir. D vitamini, B vitamini eksiklikleri gibi durumlarda da ağrılar olabilir.Nane çayı mutlaka yap. Nefes ve ağrılar açısından destekleyici olacak.