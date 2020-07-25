Sıkıntı artabilir
Evliyim. Eşimle ilişki sıkıntı yaratır mı?
Evet yaratabilir. Hem senin için hem eşin için sıkıntı artabilir. Trichomonas vaginalis dediğimiz canlı "trikomoniyazis"e neden olan mikroskopik bir parazittir. Özellikle cinsel açıdan aktif genç kadınlarda sık görülür. Cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. Tedavisi mevcuttur.
Hocam 11 yıldır günde bir buçuk paket sigara içiyorum. Tıkanmaya başladım sanki. Nefes alamıyorum.
Bu saatten sonra iş işten geçmiş midir? Sigarayı şimdi bıraksam çabuk düzelebilir miyim?
Sigarayı bırakmak için her zaman erkendir. Sakın unutma. Sigarayı bıraktıktan 20 dakika sonra Tansiyonun düzelir, kalp atışları normale döner, el ve ayak sıcaklığın normale döner.
8 Saat sonra kanındaki nikotin ve karbonmonoksit düzeyi yarıya düşer, kanındaki oksijen seviyesi normale döner. 24 saat sonra karbonmonoksit vücudundan tamamen atılır, akciğerleriniz sigaranın neden olduğu mukususümüğü temizlemeye başlar, kalp krizi riskin azalır. 48 saat sonra vücudundaki nikotin tamamen temizlenir, koku ve tat duyularında artış kaydedilir. 72 Saat sonra ise nefes alman kolaylaşır, enerji seviyen yükselir. Hadi bakalım. Hemen bu dertten kurtul.
Menopoza yeni girdim. 5 aydır adetim yok. Ter basıyor. Ama yüzümde sakal gibi kıllarım çıktı. Sesimin kalınlaştığını söylüyorlar. Alnımdan saç dökülmesi de olmuş. Arkadaşlarımda bu kadar menopoz yok. Ne yapayım?
Öncelikle tespitlerinden dolayı sana teşekkür ediyorum. Hem kendini iyi takip etmişsin. Hem de seninle ilgili bilgi verenleri önemsemişsin. Hepsini toplayıp bana iletmişsin. Bu şikayetler çok önemli. Menopoz şikayetleriyle denk gelse de, menopoz şikayetlerine benzese de başka hastalık ihtimallerinde var. Örneğin troid bezi çalışmasının azalması, böbrek üstü bezi çalışmasının hastalıklarında bu tip durumlar olabilir.
FT4, TSH, Prolaktin, Na, K, DHEAS, testosteron (total-serbest), E2, gibi bazı kan testlerine ihtiyaç olabilir.
Tüm batın usg ve böbrek üstü bezi ve troid bezi MR-BT gibi görüntülemelere ihtiyaç olabilir. Öncelikle iç hastalıkları uzmanına başvur. Gerekirse endokrinoloji, kadın hastalıkları uzmanına ihtiyaç olabilir. ihmal yok, tedbir var.
3 haftalık gebeyim. Bulantılarım var. Doktor mide ilacı verdi. 3 gündür kullanıyorum. Tamamen geçmedi.
Yeğenim daha önce akşamları tok karnına bir mide ilacı kullanıyordu.
Siz bunu önerir misiniz?
Hayır. Bilmediğiniz, doktorunuzun vermediği ilaçları kullanmayın. Özellikle emziren anneler ve gebelerde bu tip ilaçlardan sakınırız. süte de geçerler. ancak yemek yeme alışkanlıklarında, streste, oturma pozisyonunda yapılacak değişiklikler ateş olmaksızın da şikayetlerde gerileme yapar.
Hocam, yaşadığım stres sonrası 4 aydır depresyon ilacı amaya başladım.
Son 2-3 aydır cinsel ilişkide doyuma ulaşamadan her şey bitiyor. Hani ilaç alınca rahatlayacaktım. Eşim de 'stresten' diyor. Böyle devam eder mi. ilacın dozunu mu arttırayım?
Hayır. Sen kendi kafana göre ilaç dozunu değiştirme. Ayrıca karşılıklı anlayış gösteren, sıkıntıları paylaşan bir çift olmanız en önemli avantaj. Ani ve aşırı gelişen sıkıntılar, korkular, kullanılan ilaçlar cinselliği olumsuz etkileyebilir.
Bununla beraber özellikle depresyon ilaçları sertleşmeyi, cinsel isteği engelleyebilir.
Yani almış olduğun ilaç yan etki yapmış da olabilir. Bunun dışında bazı hipertansiyon ilaçları, idrar söktürücüler, kortizonlu ilaçlar, bazı hormon ilaçları ve sinir sistemini etkileyen ilaçlara dikkat... Hangi ilaç olursa olsun, yan etkisini görürseniz hemen ilacı yazan doktorunuza bilgi verin.
Yeniden tedaviler düzenlensin.
Depresyon ilaçları mucizevi ilaçlar değildir. Sorunlarınızı çözmez.
Size zaman kazandırır. Sorunlarınızı siz çözmelisiniz.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Tedavi şart 24 Temmuz 2020, Cuma Çok bunalımdayım. Evleneli 7 ay oldu. Tam ilişkiye gireceğiz, sertlik bitiyor. Doğru düzgün eşimle birlikte olamıyorum....
- Karamsar olmayın 23 Temmuz 2020, Perşembe 5 yıldır evliyim. Erken boşalma sorunum var. Geciktirici jeli doktorlar önermedi. Acaba sizin önereceğiniz bir...
- Eşim fazla titiz 22 Temmuz 2020, Çarşamba Üç yıllık evliyiz. Eşim çok titiz. Birlikte olma aşamasına kadar temizlik kontrolünden geçiyorum. Vallahi boşanmak...
- Eşimden utanıyorum 21 Temmuz 2020, Salı Bir aylık evliyim. Genç bir kadınım. İlişkide iç organımda ağrı oluyor. Eşime söylemeye utanıyorum. Ne yapmalıyım? KADINLARDA...
- Yarım saat yıkayın 20 Temmuz 2020, Pazartesi Hocam eşim çalışıyor. Corona'dan biz de korkuyoruz. Her şeye dikkat ediyorum. Eve gelince çamaşırlarını kapıda...