Tedavi şart
CİNSEL tatmin için gerekli olan sertliğin sağlanamadığı duruma "Erektil Disfonksiyon" diyoruz.
Tanı tamam da takip ve tedavi için ortalama 3 aylık bir takip gerekiyor.
Erkeklerde fazla ortaya çıkar. Yaş ilerledikçe daha sık görülür. Ayrıca şeker hastalığında, damar hastalıklarında, psikiyatrik hastalıklarda ve hormon hastalıklarında daha sık ortaya çıkar. 2025 yılında dünya çapında yaklaşık 332 milyon erkekte görülmesi bekleniyor. Ek olarak şişmanlık, hipertansiyon, kan yağ ve kolesterolünde yükseklik gibi birçok kronik hastalık sertleşmede soruna neden olabiliyor.Hemen üroloji uzmanı bul. Muayene ol.
44 yaşındayım. Adetlerim gayet düzenli. Kemik erimesi varmış.
Annemin kullandığı kemik ilacından kullanabilir miyim?
SAKIN kullanma. Midyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olma.
Öncelikle menopoz dışı kemik erimesinin nedenleri araştırılmalı. Tanı konmadan tedavi yapılmaz. Annenin kemik erimesi tedavisinde kullanılan ilaçlar sende sakınca yaratabilir. Gebelik ihtimali devam eden hastalarda bu ilaçlar riskli olabilir. Sigara, alkol kullanımı varsa bırak. Yeterli uyku, kalsiyumlu gıda alımı ve düzenli egzersiz kemik erimesinde uygulanan ilaç dışı tedavidir. D vitamin düzeyi, crp, rf gibi testler gerekebilir.
İç hastalıkları uzmanına muayene ol.
Gecikme.
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