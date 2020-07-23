Karamsar olmayın
Cinsel ilişki öncesi halin erken boşalmanın en sık rastlanan sebebidir.
İş ile ilgili olumsuzluklar, huzursuzluklar, güvensizlikler, yorgunluklar öncelikle cinsel ilişki isteğini azaltır.
Stres-depresyon ve bunun için kullandığın ilaçlar varsa bunlar da olumsuz katkıda bulunur. Cinsel performansın azaldığı-azalacağı ya olmazsa fikriyle devam eden performans anksiyetesi dediğimiz evham başarısızlığın en büyük sebebidir.
Eşinin olumsuz tavrı, kibri, kaprisi, zor beğenir olması, ona karşı hassasiyetin- şefkat hissin ilişki sırasındaki aşırı kontrolcü halin ise başarısızlığı kaçınılmaz kılar. Sen bunları halletmeye başla. Ayrıca testosteron, prolaktin, TSH gibi hormonların ölçülmesi gerekebilir. Bazen cinsel organının kan dolaşımı ve diğer özelliklerini öğrenmek için ultrason gibi görüntülemeler gerekebilir.
Seni muayene etmeden önerebileceklerim bunlar.
23 yaşındayım. 2 aylık evliyim. Eşimle birlikte olmayı düşündükçe huzursuz oluyorum. Biraz kaba davranıyor. canım yanıyor. Gebe kalmadığım için konuşmaya başladı. Acaba çocuğum olur mu?
Kafanda duygularında karışık. Eşinin de aklı karışık gibi duruyor. Öncelikle eşinle bana anlattıklarını paylaş.
Yanlış bilgi ve zannederek yaşanmaz.
Eşin kaba davranırsa çocuk olacağını sanıyor olabilir. Çocuk sahibi olma ile ilgili temel bilgileri uzmanından öğrenmeli. Acelecilik ve yanlış bilgi yüzünden seni ruhsal ve bedensel olarak olumsuz etkiliyor. Düzenli ve doğru cinsel ilişkiye her girildiğinde çocuk olsaydı dünyada adım atacak yer kalmazdı. Stres-korku-kaygı özellikle prolaktin hormonu da dahil bir çok hormonu etkileyerek çocuk sahibi olmayı geciktirebilir. Rahatlık ve huzur, rahatlık ve huzur getirir. Sabırla eşinle konuş.
Nafiz Bey. yüzümü gençleştirmek istiyorum. Ama kafamı karıştıracak kadar çok ihtimal var. 48 yaşındayım ve bankacıyım. Cevabınızı merakla bekliyorum.
Önce cildinizin sağlığı için gerekli muayeneyi olun. İç hastalıkları uzmanı veya cildiye uzmanına gidin.
Troid testleri, D vitamini, tam kan sayımı gibi cilt sağlığını belirleyen özelliklerinizi tespit edip tedavi planlayın. Yoksa hemen yüzünüze bir şey sürüp sıktırarak sağlık, güzellik olmaz. Ardından ozon tedavisi, PRP tedavisi ve mezoterapi gibi hem tedavi hem de güzellik verici yöntemleri seçeriz. Son olarak duşunuza arıtma taktırabilirsiniz.
Böylece cildinizin sağlığını uzun süreli muhafaza edebilirsiniz.
43 yaşındayım. 2 ay önce evlendim. Normalde evlenmeden önce de çok gazlıydım.
Şimdi eşimle beraber olmaya başlayınca sorun oldu. Nasıl anlatayım. Beraber olduğumuz süre sırasında tutamayıp gaz çıkartabiliyorum. Tavsiyeniz olur mu?
Cinsel ilişki sırasında karın içi basınç değişiklikleriniz var olan gazınızın makat bölgesine toplanmasına neden oluyordur. Kalın bağırsağın dolma kapasitesi aşıldığında gaz dışarı atılır.
Tabi zamanlaması uygun olmayınca sosyal sorunlara da neden olur. Öncelikle burnunuz tıkalı mı muayene ettirin.
Burun tıkandığında ağızdan hava yutulur. Gaz artar. İlişki öncesi turp, lahana, nohut, fasulye ve benzeri gaz arttırıcı yiyecekler tüketmeyin. Ayak ve karnınızı sıcak tutun. Yine hatırlatmak gerekirse ilişki öncesi tuvalete giderek bağırsaklarınızdaki dışkı ve gazı tahliye edin.
56 yaşındayım. Dizlerim ağrıyor. Arkadaşım annesine ozon yaptırmış. İyi gelmiş. Ben de yaptırsam olur mu?
Ozon tedavisi uygulamadan önce doktor olarak Seni muayene etmemiz gerek.
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