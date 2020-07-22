Eşim fazla titiz

Üç yıllık evliyiz. Eşim çok titiz. Birlikte olma aşamasına kadar temizlik kontrolünden geçiyorum. Vallahi boşanmak istiyorum. Ama eşimi de seviyorum. Nasıl düzelir bu durum?

HER konuda olduğu gibi bu konuda da temizlik tabi ki önemlidir.

Ama eşlerin birbirini bu nedenle huzursuz etmemesi daha uygundur.

Birlikte cinsel terapi veya aile terapisi dediğimiz bir bilenle bilgi paylaşımı yapın. Cinsel ilişkide eşler rahat kaygısız ve sadece isteklerine odaklı olmalıdır.



23 yaşında bayanım 2.5 aydır adetlerim düzensiz. Her kafadan bir ses çıkıyor. Siz ne yapmamı önerirsiniz?

ADET düzensizliği önemli bir şikayettir. Başta tiroit hastalıkları olmak üzere birçok hormon düzensizliğinde adet düzensizleşir.

Yumurtalık kistleri, stres, sıkıntı, aşırı kilo kaybettiren diyetler, erken menopoz, doğum kontrol hapları, gebelik halleri de adet düzensizliğine neden olabilen durumlardır.

Kişinin muayenesi olmadan kişiye göre testler tespit edilemez. Hem iç hastalıkları uzmanına hem de kadın hastalıkları uzmanına muayene ol.



59 yaşındayım. Tansiyonum normal. Yürüdükçe göğsüm ağrıyor, nefesim daralıyor. Durunca geçiyor. Anjiyodan korkuyorum.

Ancak nasıl önlemler almalıyım? Kötü bir şey mi bu?

ŞİKAYETİN çok önemli. Önce iç hastalıkları uzmanı veya Kardiyoloji uzman muayenesi gerekir. Bize bu şikayetle gelseydiniz EKG, açlık tokluk glikoz, ürik asit, t. kolesterol, trigliserid, ldl, hdl, tam kan sayımı, TSH, Ck ckmb, tt ekokardiyografi, efor testi, 24 saat ritim holter gibi temel testler isterdik. Sonuçlarına göre mecbur kalınırsa koroner angiografide istenebilir. Bunun pazarlığı olmaz. Tıkayıcı kalp damar hastalıkları, akciğer içi tansiyon yüksekliği, burun tıkanıklığı, KOAH, kansızlık gibi durumlar aynı şikayetlere neden olabilir.