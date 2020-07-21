Eşimden utanıyorum
KADINLARDA karşılaşılan en sık şikayet budur. Öncelikle hemen eşinle bu şikayetini paylaş. Çünkü cinsel ilişki sırasında ortaya çıkan şikayetler birlikte çözülmezse evliliğinizi bile etkileyecek hale gelebilir. İsteksizlik hali başka sosyal sıkıntılara ve şüphelere neden olabilir. Birlikte şikayetsiz ve mutlu birliktelik için bu şart. Ayıp olmaz. İlişki öncesi hazırlık şart. Çiftlerin beden, korku ve beklentilerine uygun şekil ve hızda birleşme şikayeti ortadan kaldırabilir.
Vajina kuruluğu, iltihapları ilişki sırasında ağrıya neden olabilir. Yine de öncelikle bir kadın hastalıkları uzmanına muayene olun. Gerekirse iç hastalıkları uzmanı ve psikolog desteği gündeme gelebilir.
Nişanlımdan ayrıldım. Onu çok sevmiştim. Her tarafım ağrıyor. Depresyondan olur mu?
OLABİLİR. Strese bağlı kas kasılmaları, buna bağlı ağrılar olabilir.
Streste bağışıklık sistemi aktifleşir.
İnflamatuar dediğimiz iltihabı süreçler artabilir. Ayrıca D vitamini eksikliği var mı baktır. D vitamini eksikse tedavi edilir. D vitamini tedavisi hem ağrılarını hem depresyonunu rahatlatacaktır
Hocam, ben çok merak ediyorum. AIDS, bir cinsel hastalık mı? Nasıl bulaşır ve nasıl korunmam gerekir?
VİRÜS cinsel ilişki sırasında vücuda vajina, vulva, penis, rektum veya ağız dokusundan içeri girebilir.
Kanında HIV virüsü olan birinin kanından hazırlanan kan ürünüyle de kan yoluyla HIV size bulaşabilir. HIV taşıyan kişinin kanıyla temas eden mikroplu iğne, şırınga, tıbbi cihazlarla temas edenlere bu virüs geçebilir.
Gebelik veya doğum sırasında HIV enfeksiyonu kapmış ve tedavi edilmemiş gebe kadınların yaklaşık dörtte biri ila üçte biri bebeklerine bu virüsü geçirebilir. Virüsle enfekte annelerin sütüyle bebeklere de HIV bulaşabilmektedir. Yani HIV bulaşmış kan-kan ürünü ile sizin bedeninizin kanı temas ederse bulaşma ihtimali olur.
Kalp atışlarım çok değişik. İçim güpür güpür ediyor. Doktora gitmedim. Tansiyonum bir 11-4, bir 6-4 oluyor. Ara ara başım dönüyor. Doktora gitmem gerekiyor mu?
KALP atışlarını saymak için kulağımızla veya Stetoskop cihazıyla kalbimizi dinlemek gerekir. Daha çok nabız sayarız. Kalp atımlarının atardamar duvarına yaptığı basıncın damar duvarında parmak uçlarıyla hissedilmesine nabız denir. Yetişkin bir kişide normal nabız sayısı dakikada 60-100, çocuklarda 100-120, bebeklerde 100-140'dır. Tarif ettiğin sınırlar, normal sınırlar içinde. Ayrıca sadece sayıya bakarak da çarpıntı var diyemeyiz. Farklı ve düzensiz kalp atışları da çarpıntı olarak tanımlanabilir. EKG Holter 24 saatlik takip yapılması iyi olur. İç hastalıkları veya kardiyoloji uzmanına hemen git. Tedbir al. Riskler çok.
Eşimle ilişkimiz ortalama 8 dakika sürüyor. Ben rahatlıyorum ama eşim memnun değil. Moralim bozuk.
Erken boşalma mıdır bu?
ANLATTIKLARINA göre sana ait cinsel aktivitede pek sorun yok.
Ancak eşin bu ortalama doğal kabul edilen sürelerde rahatlayamıyor.
Ancak cinsel ilişkide zevk alma durumu cetvelle, dakikayla ölçülmez.
Eşinizi tanıyın, anlayın. Korkularını, hassasiyetlerini bilin. Meraklarını giderin. Cinsellik eşler arasında bile konuşulmayan, paylaşılmayan bir konu olunca herkes kendi kendini ölçüp hesap kesiyor. Kadınların orgazm- uyarılma durumu erkeklerden farklıdır. İlişki öncesi sevme-dokunma dönemini daha uzun tutun. Ruhunu da okşayın. Diyelim ki sana ait her özellik normal. O zaman eşinde orgazm bozukluğu dediğimiz bir durum olabilir. Yaşla birlikte kadınlarda orgazm durumu artmaktadır.
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