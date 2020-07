Yarım saat yıkayın

Hocam eşim çalışıyor. Corona'dan biz de korkuyoruz. Her şeye dikkat ediyorum. Eve gelince çamaşırlarını kapıda çıkarttırıyorum ama kaç derecede nasıl yıkayacağım kafam karıştı. En basit olarak bana ne dersiniz?

BUNA önem verdiğin için teşekkürler. 60 derecede yarım saat deterjanla yıkanabilir. Çünkü hem sıcaklık hem deterjan ayrı ayrı etkiler.

51 yaşındayım. Prostatım büyükmüş. Corona'dan ötürü üroloji doktoruna gidemedim. İlacım bitti. Alayım mı. Almazsam sıkıntı çıkar mı?

SORUN çıkar. Prostat büyümesi (BPH) hastalığında kullanılan ilaçlar idrar yapmayı kolaylaştırır, prostat bezinin normalleşmesini sağlar. Düzenli ve sürekli kullanılır. Eğer doktorunuz ilacı keserse kullanmayın. Ama ilaç bittiyse alıp, kullanmaya devam edin.

Aksi takdirde prostat bezi büyür, şikayetlere neden olur.

Corona mikrobu erkekleri daha çok öldürüyormuş. Ben erkeğim. bunu kadınlar mı çıkardı. Erkeklerden ne istiyorlar. Bu haber doğru mu?

CORONAVIRÜS'E bağlı ölümlerde cinsiyet olarak erkek sayısı daha fazla. Erkeklerde sigara ve alkol kullanma oranı kadınlardan fazla.

Ayrıca erkekler kadınlara göre daha fazla kronik hastalık taşıyorlar. Bu nedenle Coronavirüs hastalığından ölenler içinde erkeklerin sayısının daha fazla olduğu düşünülüyor. Bu hastalığı kadınlar çıkartmamış. Panik Yapma.

Annem 73 yaşında. Corona'dan korumak için bol bol pekmez veriyorum. Kara üzüm pekmezi. Limon da vereyim mi?

SADECE pekmez yetmez. Hatta fazla yemesi yanlış. Şekerli gıda tükettikten sonra mutlaka boğaz gargarası yapsın. Protezi varsa temizlesin. Yemeklerden sonra diş, ağız fırçalasın, gargara yapsın. Yoksa Corona ve diğer mikroplar boğazda çoğalır. Onu hasta eder. Kaş yaparken göz çıkarmayın. Mevsim sebze ve meyveleri, mor renkli sebze meyveler, kuşburnu, Çörek Otu, yesin. Fazla limon midesini bozmasın.

Hocam haberlerde entübe hasta diyorlar. Bu ne demek. Mikropla mı ilgili.

ENTÜBE hasta demek solunum cihazına bağlamak için soluk borusuna bağlantı borusu takılmış hasta demektir. Solunumu yetersiz olan, solunum kontrolü yapılması gereken hastalara bu uygulama yapılır.

Coronavirüs'ü akciğer ve solunum yetmezliği yapabilir. Bu nedenle Solunum cihazlarına bağlanabilir. Bu nedenle entübe hasta Sayısı demek solunum cihazına bağlanmış hasta sayısı demektir.

Yeni evliyim. Eşimi çok seviyorum. İşe gitsem aklım evde kalıyor. Eve gelince beraber olmadan duramıyorum. Ancak erken boşalıyorum. Ne yapmam gerekiyor?

ANLATTIKLARIN hastalık değil. Evliliklerin başlangıcında cinsel aktiviteyle tanışmaların kendine has sonuçlarından biridir erken boşalma.

İlişki tekrarladığında kendinize has tecrübeler edineceksiniz. Erken boşalma, günümüz erkeğinin ortak sorunu. Yaklaşık her 3-4 erkekten birinde olur. Ara ara tekrarlayabilir.

Psikolog desteği gerekir. İç hastalıkları uzmanı da tedaviye katkıda bulunur.

Merak etme. Gurur yapma.

Beyim bana hiç yanaşmıyor. Kaşık kaşık bal yediriyorum ama tık yok! Yaşım 56. Gece çalışıyor diye gücü azalmış olabilir mi?

STRES, yorgunluk ve gece çalışma düzeni cinsel isteği olumsuz etkileyebilir.

Eşinin düzenli yemek yemesi önemli. Uyku düzeninin normalleşmesi önemli. Stres yaparsa da istek gelmez.

Salataya karanfil tohumu ekleyebilirsin.

Şekeri düşüyorsa bal vermeyin parmağını bile kaldıramaz.