Kafana takma

Yaşım 54. 9 yıldır şekerim var. 2-3 aydır da hanıma yanaşmak bile istemiyorum. Hanım bir şey demedi şimdi sağ olsun. Ama ben çözemedim.

Seni çözelim. Önce şeker hastalığına özen göster. Şeker dengesiz giderse cinsel isteksizlik olabilir.

Prostat büyümesi de cinsel isteksizlik yapabilir. Bu yüzden hem şekerin hem prostat büyümesinin tedavisine bak.

Buna bağlı stres yaparsan bu da seni sıkıntıya sokar.

23 yaşındayım. Halam meme kanseri oldu. Küçük halam ben sütyen takmıyorum ben olmadım dedi. Sütyen kanser mi yapar?

Sütyenin kanser yaptığına dair bildiğim bilimsel bir çalışma yok. Meme kanseri riskini arttıran birçok faktör var. Ama bunların içinde sütyen yok.

Küçük halan böyle düşünebilir.

24 yaşındayım 3 aydır adetim 9 gün gecikiyor. Hastalık kapmış olabilir miyim?

Adet gecikmesi 7 günden uzun sürerse hastalık ihtimali olur. Şişmanlık, zayıflık, polikistik over sendromu, doğum kontrol ilaçları, şeker hastalığı, çölyak hastalığı, tiroid sorunları bu tip şikayetler yapabilir. Bu nedenle 3 ay devam eden şikayet için mutlaka doktor muayenesi olmalısın. Tahliller de şart.

3 yıldır evliyiz. Korunmuyoruz. Hala çocuğumuz yok. Soracaklar diye memlekete gidemiyoruz. Ne yapayım?

"Herkes ne diyecek" diye yaşamaktan vazgeç. Çocuk olunca da başka şeyler sorarlar. Ancak önce üroloji uzmanına git. Sorun ne olursa olsun bir sürü çözüm ihtimali var.