Aşkın tadı kaçtı
DİYABET herkesi aynı şekilde etkilemez, hatta diyabeti iyi kontrol edilen birçok kişi hiçbir sorun yaşamaz.
Bununla beraber, diyabetin uzun süreli kontrolsüz olduğu bazı erkeklerde; diyabet sinirlerde hasara yol açarak, beyinden çıkıp erkek cinsel organına giden sinyallerin iletilmesini yavaşlatabilir.
Sertleşme için gerekli olan kan akımını kontrol eden sinirlerin ve damarların işlevini bozabilir. Böyle bir durumda yapman gereken bu durumu doktorunuza zamanında anlatmandır. Size en doğru bilgiyi ve tedaviyi kendi doktorunuz verecektir.
23 haftalık gebeyim. Doktorum "haftaya sonra şeker yükleme testi yapalım" dedi. Yaptırmasak olmaz mı?
BU test gebeliğin 24.-28. haftalarında yapılmalıdır. Rasgele bir zamanda (açlık-tokluk durumuna bakılmaksızın) 50 gram glikozlu sıvı içirildikten 1 saat sonra tokluk kan glikozu yani kan şekeri bakılır. Yapılan ölçümlerde kan şekeri ölçümü 140 mg/dl ve üstünde ise şeker hastalığı açısından kuşkulu bir sonuç olarak değerlendirilir. İleri test planı yapılır.
Hem annenin hem bebeğin sağlığı için bu test çok önemli mutlaka yaptır.
Yeni evlendik. Balayında ilişkide cinsel organım yandı. Şişti. Acile gittik. Öyle düzeldim. Bu durumun ilişkiyle ilgisi olabilir mi?
EVET olabilir. Eşinizin spermlerine karşı alerjiniz olmuş olabilir. Bu durumda vajina bölgenizde şiddetli kaşıntı, kızarıklık ve şişme olabilir. Ayrıca ciltte döküntü, şişme, nefes alamama, bayılma tansiyon düşme gibi ciddi reaksiyonlar bile ortaya çıkabilir. Aynı zamanda ağrılı idrar, idrar yaparken yanma hissi de sperm alerjisinin meydana geldiğini gösteren belirtiler arasında yer almaktadır.
Bence test yaptırın. Bu durum kısırlığa bile neden olabilir.
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