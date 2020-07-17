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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 17 Temmuz 2020, Cuma

Stres yapmayın

33 yaşındayım. Evliyim. 2 yıldır erken boşalma sorunu yaşıyorum.
Ayrıca şeker hastasıyım. Nadiren ilaç kullanıyorum. Ne yapmalıyım?
ŞEKER hastalarında cinsel hayat olumsuz etkilenebilir. Erken boşalma şikayetlerden birisi olabilir.
Bu nedenle perhiz, su, hareket, düzenli tedavi ve stres kontrolü yapılması şart. Düzensiz beslenen ve düzensiz ilaç kullanan kişilerde bu olumsuzluklar daha fazla görülür.
Erken boşalmanın en önemli sebebi stres, sıkıntı.

Nafiz Bey, 55 yaşındayım. 3 aydır menopozdayım. Biraz huzursuzum. Menopoz cinsel ilişkiyi etkiler mi?
EVET. Menopoz, geçirilen son adet kanamasını niteleyen bir kavramdır. Menopoz bir dönem değil sadece görülen son adet kanamasının adıdır. Yunanca 'men' yani aylık ve 'pause' yani kesilme anlamına gelen kelimelerle ifade edilmiştir. Bu dönemde östrojen hormonu azalır. Kadın cinsel organının salgısında azalma olur.
Bu ise cinsel ilişkide olması gereken kayganlığın azaltır. Cinsel ilişki ciddi ağrılara, hatta kanamalara neden olabilir. Doktor kontrolünde bölgesel hormon kremleri ve düzenli cinsel ilişki şikayetleri azaltabilir.

Doktor Bey benim yaşım 37 oldu. 2 yıllık evliyiz. Erkeğim.
Çocuğumuz olmuyor. Hangi testleri yaptırmamı önerirsiniz?
HASTALIK tetkik planlaması hastayı muayene eden doktor tarafından yapılmalıdır. Bunun için üroloji uzmanı veya iç hastalıkları uzman muayenesi ile başlamak gerekir...

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