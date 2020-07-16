Eşim hep kaçıyor

Hocam, dört yıldır evliyim. Son üç haftadır ilişkide eşimin ağrısı oluyor. Hemen vazgeçiyoruz. Bende de erken boşalma oluyor. Hangi doktora gidelim?

ERKEN boşalma, cinsel ilişki sırasında erkeğin istemi dışındaki boşalmadır.

Önce eşin için kadın doğum doktoruna gidin. Sonrasında da senin için üroloji uzmanı desteği gerekir.

Fiziksel ya da psikiyatrik hastalıklar, yorgunluk ve stres, aşırı alkol ve ilaç kullanımı, evlilik öncesi ve dışı ilişkiler de erken boşalmanın nedenleri arasındadır.

Sorunun çözümü ile ilgili yanlış uygulamalar sıkıntının devam etmesine neden olabilir.

64 yaşındayım. Prostatım büyüdü. İki hafta önce prostat ameliyatı oldum. Ne zamandır eşime yaklaşamadım.

Ne zaman cinsel ilişkiye girebilirim?

SABREDEN derviş muradına ermiş. Anlaşılan dikişlerin alındı. Ameliyat sonrası ilk üç ay cinsel ilişkide bulunmayın. Yoksa ağrı ve kanlı meni gelebilir.

Ayrıca ilk 1.5 ay dik oturma, ilk iki ay ağır egzersiz ve yük taşımaktan da kaçın.

Bisiklet, motorsiklet ve binek hayvanlarına binme.

60 yaşında erkeğim. İlişki sırasında cinsel organımda eğrilme başladı. Sonra kıvrılma çoğaldı. Nedendir?

GENELLİKLE bir tarafa doğru kavislenme söz konusu olabilir. Hastalık denilebilecek kıvrılmalar üroloji uzmanı tarafından tanımlanır. Organ ve bedenimizin kullanım şartları anatomisi yani yapısında farklılıklara neden olabilir.

Örneğin sağ koluyla ağırlık kaldıran mesleki durumlar sağ kol kasının sola göre kalınlaşması söz konusudur.

Ya da masa başı iş yapanların öne doğru eğilme alışkanlığından belinin bükülmesi oluşabilir. Önce üroloji muayenesi ol. Hastalık tespit edilirse uygun tedavi önerisine kulak ver.

Çalışması normalse eğikliğini kafana takma.

19 yaşındayım. Bekarım. Penisimde büyüme oldu. Korkuyorum. Nedendir?

BU durumlarda enfeksiyon, alerji kökenli hastalıklar aklımıza gelir.

Bu nedenle beklemeden Üroloji uzmanına gitmelisin.

Doktor başvurularının gecikmesi kalıcı sorunlara neden olabilir. İhmal etme.

Korkma. Gecikme.

Hocam bizim delikanlı 4 yaşında. Sünnet olsun istedik. Her kafadan bir ses çıktı. Siz ne dersiniz?

2-4 yaş arası sünnet yapılması çocukların o yaşa özgü ruhsal gelişimleri nedeniyle tavsiye edilmez. Çünkü kimlik gelişimi devam eder.

Bununla beraber 0-2 yaş ve 4-ergenlik yaş aralığında bu tip bir olumsuzluk beklenmez.

Yine de çocuğun kendine özgü durumuna da dikkat edin. Üroloji uzmanını dinleyin.

31 yaşında bir kadınım. Sol mememde 1 ay önce şişlik oldu. Doktora gittim. Meme grafisi istedim çektirmedi. Ya bir şey çıkarsa?

PANİK yapma. Mamografi üç boyutlu meme yapılarının X ışını kullanarak iki boyutlu olarak görüntülenmesidir.

Mamografi memede ele gelen bezelere çok daha erken bir evrede olan, klinik olarak gizli durumdaki, elle fark edilemeyen meme kanserlerini belirlemeye yarar. Mamografi meme kanseri belirtisi ve bulgusu olan olgularda yılda bir çekilmelidir. 35 yaşın altında da önerilmemektedir.

Doktorunun dediğini yap. Kontrole git. Kendi kendine meme muayenesi yapmayı öğren ve yap.

82 yaşındayım. Hipertansiyon hastasıyım. 8 yıl önce Bypass ameliyatı oldum. Safra kesemde taş var ancak riskli olduğum için alınamıyor. Ne yapmalıyım?

SAFRA kese taşlarının özelliği önemli. Küçük, safra kanalına düşme riski taşıyan taşlar farklı takip edilir. Büyük taşların takibi farklıdır. Üşüme, titreme ve yüksek ateş olursa gittiğin doktora safra kesende taş olduğunu anlat. Böyle durumlarda başvuran hastalarımıza safra kesesindeki taşları küçültecek ilaçlar ve fitoterapik yani bitki içerikli ilaçlar öneriyoruz. Zeytinyağı, mentollü tıbbi nane safra kese taşlarını azaltmada yardımcıdır.

Nafiz Hocam kemik erimem var. Yoğurt yesem geçer mi? Bir de yoğurt şişmanlık yapar mı?

YOĞURDU sevdiğin için bende senin tercihini çok sevdim. 100 gr doğal sofra yoğurdu yaklaşık 80 kaloridir.

Günde 1 kilo yesen 800 kalori eder. Kilo alanlar öncelikle hareketsizlikten alır. Yoğurt, kemik erimesi için iyi bir destektir. Ama tedavinin yerini tutmaz.

Hastalık düzeyinde erimeler için doktorunun önerdiği tedaviyi uygulamalısın.

Hipoglisemi hastasıyım sürekli acıkıyorum. İki saatte bir yemek yemek istiyorum. Bana "Az az sık sık ye" dediler. Ama kilo alıyorum. Bunun tedavisi yok mu?

VAR. Tatlı yedikçe aynı şikayetin tekrarlar. Sana özel, diyet uzmanı eşliğinde hazırlanmış diyet listesi tedavinin kendisidir. Diyet uygulamayan kişiler ileri bir tarihte şeker hastalığına maruz kalırlar. Mutlaka iç hastalıkları uzmanı tarafından takip edilmelisin.

Hipertiroidi, parazit bastalığı ve diğer ihtimaller açısından da değerlendirilmen gerekiyor. İnsülin direnci varlığına göre gerekirse ilaç tedaviside başlanır. İhmal yok, korkmak yok, gerekeni yapmak Var.

Aşil tendonum ağryor. Doktor ağrı kesici verdi. Başka bir şey yapılmaz mı?

BEYAZ doku sorunları geç ve güç çözülür. Ama hastaya göre ilave uygulamalar önerilebilir. Başvuran hastalarımıza ozon tedavisi, mezoterapik uygulamalar öneriyoruz. w53 yaşındayım. Menopoza girdim. Eşim sürekli peşimde... ilişki sonrasında idrarımda yanma oluyor.

Nedendir?

ÖZELLİKLE menopozdaki kadınlarda cinsel organ dokusunda kuruluk olur.

Daha fazla aşınma olur.

İdrar yolu infeksiyonları için idrar tahlili yaptırın. Nemlendirici kremler alın. Eşinizle şikayetlerinizi paylaşın.