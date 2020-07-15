İlişkide korkuyorum

2011 senesinde kasığımda problem vardı. Lokal anestezi için belimden iğne yaptılar. Hassas yerim etkilendi. Şimdi doktor arkadaşlar sürekli çalış, viagra filan yazıyor. Şekerim 195 civarında. İlaçlar da artık çok etkili değil. Ne yapmalıyım?

LOKAL anesteziye bağlı hasar var mı? Bakmak Lazım. Önce nöroloji bölümüne git. Sonra Üroloji gerekebilir. Viagra gibi ilaçlar "her derde deva" değil.

Ayrıca kan şekerin yüksek.

Şeker hastalarında cinsel hayat etkilenebilir. Şeker Hastalığına bağlı fonksiyon bozukluğu olup olmadığı da araştırılmalı. Böyle devam ettikçe depresyona da girersin. Bir an evvel Muayene ve tetkiklerini tamamla. Sonra sonuçlarını gönder. Karar verelim.

Minibüsçüyüm. 32 yaşındayım. Boynumu sıkıyorlarmış gibi ağrı hissediyorum. Baş ağrısı da var. Nasıl geçer?

ÖNCE ilk muayeneni ol. Hemen boyun ve sinüs grafisi çektir. Sinüzit ve tıkayıcı burun hastalıkları baş ağrıları yapabilir. Özellikle boyun fıtıkları, kireçlemeleri de boyun ağrısı yapabilir.

Stres, sıkıntı tekrarlayan başağrıları yapabilir. Göz muayenesini de aksatma.

Baş ağrısı varken tansiyonunu ölçtür. Eğer tansiyonlar yüksek çıkarsa gerekli diğer testleri yaptırmayı da ihmal etme. Tanı konmadan tedavi önermek mümkün değil. Önce tanı sonra tedavi.

61 yaşında emekli postacıyım. 5 aydır, sıkıntım var. Bazı arkadaşlar sizin tavsiyelerinizi yaptılar. Hanımla birlikte olurken yani göğsüm ağrıyor. Ben günde 10 kilometre koşardım bir şey olmazdı. Şimdi durduk yerde sıkıntı var. Ayrıca eskisi kadar sertde kalamıyorum. Bakım zamanı geldi galiba. Bu sıkıcı durum ilaçla çözülür mü?

ASLINDA şikayetlerinin sebebi kalp hastalığı olabilir. Cinsel organ damar çaplarıda kalp damar çaplarının grubundadır.

Bu yüzden damar tukanıklığının ilk işaretleri bunlar olabilir. Önce iç hastalıkları uzmanına git. Kolesterol, trigliserid, Ldl, Hdl, açlıktokluk glikoz, üre, ürik asit, Na, K, TSH, T. Psa, F Psa, testosteron, efor testi yaptır.

Gerekirse üroloji, Penil Doppler yapılır. Sonuçları bana gönder. w 24 yaşındayım. Seyisim. 8 yıldan beri toprak yiyorum.

Garip ama dayanamıyorum.

Halsizliğim var. Başka Doktora anlatamıyorum. Bu nedir?

Bu anlattığın duruma Pika sendromu diyoruz.

Gıda niteliğindeki besinler dışındaki yabancı madde olarak tanımlanabilecek maddeleri tüketme isteği olarak tanımlanabilir.

Pika sendromuna sahip kişiler silgi, kalem, kum, kireç, cam, sabun, toprak ve daha birçok maddeyi lezzetli bir yiyecek yermiş gibi iştahla yerler. Dünya genelinde yaygın denebilecek sıklıkla görülen bu sendroma sebep olan etkenin ise vücutta var olan mineral eksikliği olduğu düşünülmektedir.

Özelikle demir, çinko ve magnezyum gibi vücudun eser miktarda ihtiyaç duyduğu minerallerin vücutta yeterli miktarda olmaması kişileri besin dışındaki maddeleri tüketmeye teşvik eder. Bu hastalığa iç hastalıkları uzmanı olarak bizler bakarız. Mutlaka muayene edilmen ve tahliller yapılman şart.

34 yaşında muhasebeciyim. Daha önce romatizma tedavisi gördüm. Göğsümde kuş gibi bir şey çırpıyor şimdi. Bu ne olabilir? Ne yapalım?

BU ifade genellikle çarpıntı dediğimiz kalp ritminin bozulduğu durumlarda kullanılır. Tıp dilinde aritmi veya disritmi diye adlandırılır.

Tanı koymak için önce EKG dediğimiz tetkik yapılır. Elektrokardiyografi (EKG) durumuna göre ritim Holter EKG dediğimiz tetkik gerekebilir. Muayene bulgularına göre TT EKO, TSH, HAEMOGRAM gibi bazı kan testleri gerekebilir.

Eski romatizma tarifin romatizmal kapak hastalıkları açısından riskleri düşündürür.

Önce muayene sonra takibe devam.

55 yaşım belediyeden emekli memurum. 2 yıldır adet görmüyorum. Kemik erimem başlamış mıdır? Neden menopozda kemikler erir?

Kemik erimesinin birçok nedeni var. Bir tanesi menopoz. Her kadında menopoza girer girmez kemik erimez.

İçki ve sigara kullanımı, hareketsiz yaşam, tiroid hormonu kullanımı, uzun süreli akciğer hastalıkları, iltihaplı bağırsak hastalıkları, romatizmal hastalıklar, erkeklerde prostat, kadınlarda ise meme kanseri tedavisi görmek, organ nakli kemik erimesi yapabilir. Kadınların menopoza girmesiyle birlikte, kemikleri koruyucu etkisi olan östrojen hormonunun azaldığını ve bunun sonucunda kırık riskinin arttığını belirtti.