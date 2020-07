Sıcaktan uzak durun

Eşim kalp krizi geçirdi, ilaç tedavisi alıyor. Cinsel hayatımızı nasıl düzenleyeceğimizi bilemiyoruz. Oysaki krizden önce doyumlu bir ilişki yaşıyorduk. Doktora söylemeye çekiniyoruz. "Hasta hasta neyi düşünüyorlar" derler mi?

CİNSEL hayat içinde öneri istenmesi ve verilmesi doğal bir durumdur.

Ayıp bir yanı yoktur. Nasıl ki hastalıklara uygun yemek yeme, hareket önerileri veriliyor, doktorunuzla mutlaka görüşün. Her hastanın hastalığı kendine özeldir. Ancak genel tavsiyelerden bahsedebiliriz. Uygun ve düzenli egzersizler, hareketler cinsel ilişki sırasında olası riskleri azaltabilir.

Alkollü ve sıcak ortamda cinsel ilişkiye girmekten sakının. Zaman kısıtlıysa erteleyin. Yetişme hissi ve gerilim sakıncalıdır. İyi dinlenilmiş bir gecenin sabahı cinsel ilişki için uygun zaman olabilir. Doktorunuzun tavsiye edeceği kalp damar genişleticiler ilişki öncesinde alınabilir.

46 yaşındayım. Biriyle tanıştım. Geçen akşam ilk kez evine bıraktım. Tam yanağından öpecektim ki bana bir soru sordu. Öpüşmekle cinsel hastalıklar bulaşabilir mi? Zaten cevabını bilmiyordum. Ama bana niye bu soruyu sordu.

SANA bu soruyu neden sorduğunu ancak "O" bilir."O"na sor. Benim uzmanlık soruma gelince ağız kapalı halde dudaktan, yanaktan yapılan öpüşmelerde bulaşmadan bahsedilmez. Ancak kanayan yara, çizik, hasarlı cilt durumunda riskler artabilir. Bu nedenle dudakta açık yarası olan kişilerle öpüşmek sağlıklı değildir. Ayrıca dil ile ağız içi teması olan öpüşmelerde yaralar, iltihaplar yoluyla bulaşma olabilir.

Bu durumda AIDS bulaşma riski bile olabilir. Çok hassas davranma.

Karşılıklı her şeyi paylaşın.

55 yaşındayım. Guatr çok çalışıyor diye 7 sene evvel ameliyat oldum. Kanser çıkmadı. Son altı aydır çarpıntılarım başladı. Ani bir zayıflama oldu. Şeker hastalığında bu tip şikayetler olabilir mi? Kilo verme tansiyon-çarpıntı yapar mı? Gün içinde tansiyon ilacı veriyorlar ama çarpıntılardan akşam da çıktığını hissediyorum. Bir türlü uygun ilaç bulunamadı. Bunun için ne yapmam lazım?

ÇARPINTILAR hem troid ilacıyla, hem hipertansiyonla, hem düşük-yüksek şekerle ilgili olabilir. Bunun için her birini düzene koymak gerekir. Önce tam tanı koymak için 24 saatlik ekg ve tansiyon holter monitorizasyonu dediğimiz 24 saatlik kayıt cihazları ile kalp ritmini ve tansiyonunu ölçmeliyiz. Cihazlar üzerindeyken çarpıntı olduğunda kan şekerini de ölçmelisin ayrıca aynı gün sabah- öğle-akşam açlık ve tokluk(ilk lokmadan 2 saat sonra) kan şekerini ölçmelisin. Bunları yapınca sonuçları gönder bakalım. Daha sonra yapabileceklerimizi görüşürüz.

Nafiz hocam. Hala halsizim, bitkinim. Sarılığım hiç olmadı. Eklemlerim ağrıyor sadece. Hastalığımla ilgili olabilir mi? Perhiz yapmalı mıyım?

HEPATİT hastalığında halsizlik olabilir.

Düzenli olarak kontrollerini yaptır. Karaciğer testlerinin ve b virüsünün miktarının takibi önemli.

Ama her halsizlikte bu hastalıkla ilgili olmaz. Düzenli olarak tek bir doktor tarafından takip edilmen önemli. Bu hastalıkta bedenin bağışıklık sisteminin zaafa uğratılmaması çok önemlidir. Yani her şeyi kafana takma, düzenli uyu. Su içmeyi ihmal etme. İstirahatlarını sırt üstü yatarak yap. Yemek konusu da önemlidir.

Katı yağlar tüketme. Yağda kızarmış et, hamur ve sebzeler, kavurmalar tadımlık belki ama doyumluk asla tüketme. Çok yağlı et, süt, peyniri önermiyoruz. Sucuk, salam, sosis gibi hazır ürünler tavsiye edilmez. Kaymak, krema, mayonez, tahin, tahin helvası gibi çok yağlı gıdalardan da sakınabildiğin kadar sakın. Ayrıca hepatit hastalığında ozon tedavisi etkin bir yöntem olarak kullanılmakta.

Bize başvuran hastalara gereken değerlendirmeyi yapıp, doz planı çıkartıp, uygun dozda tedavi üretiyoruz.

Konuyu bilen bir doktor bul.