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DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
  • 11 Temmuz 2020, Cumartesi

Yardım edin

32 yaşındayım. Halamda meme hastalığı var. Sağ mememde 3 haftadır hafif bir ağrı ve kızarıklık var. Bende kanser olabilir miyim?
ÖZELLİKLE meme şikâyetlerinde muayene bulguları çok önemlidir. Sadece anlatılanlarla bir şeyler tahmin etmek oldukça güçtür. Hemen doktoruna git. Muayene ol. Gerekirse bazı kan ve görüntüleme tetkikleri düzenlenir. Her değişiklik kanser olsaydı, dünya da kadın kalmazdı. Korkma, panikleme. Memede kanserden şüphelenmemiz için;
Meme ve meme başında farklılık, memenin yanında ve/ya da koltukaltında bir kitle veya kalınlık, meme başının hassaslığı, meme ve meme başının görünümünde değişiklik, memenin boyutunda ve şeklinde bir değişiklik, meme başının içe dönmesi, meme derisinin ya da ucunun pullu, kırmızı ya da şiş olması (portakal kabuğu görüntüsü) gerekir.

51 yaşındayım. Şeker hastasıyım. İlaç kullanıyorum. Yemek yedikten sonra nefesimde kötü koku oluyor. 6 aydır ne dedilerse yaptım. Peki bu koku nereden geliyor? Lütfen yardım edin.
YEMEK sonrası başlayan kokularda öncelikle reflü aklımıza gelir. Yemek borusu alt ucu gevşemişse yemek sonrası asidli mide içeriği kokusu ağzımızdan gelebilir.
Özellikle geniz akıntısı, sinüzit, yemek borusu divertikülü dediğimiz hastalıklarda da ağız kokusu olabilir. Bu tanıları bir kenara yaz. Tekrar doktoruna başvur.

Son 1 aydır. Cinsel organımda ve torbalarımda yanma gibi garip bir his var.
Orgazm olamamaya başladım. İdrarım ağrılı oluyor. Dereotu kaynatsam iyi gelir mi?
DEREOTU satın aldığın adama iyi gelir. Hemen doktora gitmen sana daha iyi gelir. Öncelikle iç hastalıkları uzmanına hemen git. Neden mi? Genel muayene birçok ihtimali değerlendirmek için gerekli. Cinsel organlar ve onların bölgesinde garip bir his ve orgazm olamama tarifin "Atılamayıp biriken İdrar" için nörolojik bir ihtimali kuvvetlice düşündürür.
Bel fıtıkları bile bu şikâyetleri yapma ihtimali taşıyabilir. Üroloji, nöroloji ve hatta belki de fizik tedavi uzmanına ihtiyaç duyulabilir.
Şikâyetlerin önemli gecikirsen gittikçe artacak gibi duruyor.

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