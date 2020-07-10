Çabuk olup bitiyor

Cinsel organımda idrar yaparken ağrı ve akıntı vardı. Trikomonas çıktı. İlaç verdiler. Bu nasıl bir hastalıktır.

Eşimle ilişki sıkıntı yaratır mı?

EVET yaratabilir. Hem senin için hem eşin için sıkıntı artabilir.

Trichomonas vaginalis dediğimiz canlı "trikomoniyazis"e neden olan mikroskopik bir parazittir. Özellikle cinsel açıdan aktif genç kadınlarda sık görülür. Cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. Tedavisi mevcuttur.

Günde 1.5 paket sigara içiyorum. Nefes alamıyorum. Bu saatten sonra iş işten geçmiş midir?

Sigarayı bırakmak için her zaman erkendir. Sakın unutma.

Sigarayı bıraktıktan 20 dakika sonra tansiyonun düzelir, kalp atışların normale döner, el ve ayak sıcaklığın normale döner. 8 saat sonra kanındaki nikotin ve karbonmonoksit düzeyi yarıya düşer, kanındaki oksijen seviyesi normale döner. 24 saat sonra karbonmonoksit vücudundan tamamen atılır, akciğerleriniz sigaranın neden olduğu mukusu sümüğü temizlemeye başlar, kalp krizi riskin azalmaya başlar. 48 saat sonra vücudundaki nikotin tamamen temizlenir, koku ve tat duyularında artış kaydedilir. 72 saat sonra ise nefes alman kolaylaşır, enerji seviyen yükselir. Hadi bakalım.

Hemen bu dertten kurtul.

Menopoza yeni girdim. 5 aydır adetim yok. Ter basıyor, yüzümde sakal gibi kıllarım çıktı. Sesim kalınlaştı. Ne önerirsiniz?

ÖNCELİKLE tespitlerinden dolayı sana teşekkür ediyorum. Hem kendini iyi takip etmişsin. Hem de seninle ilgili bilgi verenleri önemsemişsin. Hepsini toplayıp bana iletmişsin. Bu şikayetler çok önemli.

Menopoz şikayetleriyle denk gelse de, menopoz şikayetlerine benzese de başka hastalık ihtimallerinde var. Örneğin troid bezi çalışmasının azalması, böbrek üstü bezi çalışmasının hastalıklarında bu tip durumlar olabilir. FT4, TSH, Prolaktin, Na, K, DHEAS, testosteron (total-serbest), E2 gibi bazı kan testlerine ihtiyaç olabilir. Tüm batın usg ve böbrek üstü bezi ve troid bezi MR-BT gibi görüntülemelere ihtiyaç olabilir. Öncelikle iç hastalıkları uzmanına başvur. Gerekirse endokrinoloji, kadın hastalıkları uzmanına ihtiyaç olabilir. İhmal yok, tedbir var. w3 haftalık gebeyim. Bulantılarım var.

Doktor bir mide ilacı verdi. 3 gündür kullanıyorum. Tamamen geçmedi.

Farklı ilaç öneriyorlar. Doğru mu?

Bilmediğiniz, doktorunuzun vermediği ilaçları kullanmayın.

Özellikle emziren anneler ve gebelerde bu tip ilaçlardan sakınırız.

Süte de geçerler. Ancak yemek yeme alışkanlıklarında, streste, oturma pozisyonunda yapılacak değişiklikler ateş olmaksızın da şikayetlerde gerileme yapar.

Stres sonrası 4 aydır depresyon ilacı alıyorum. Son 2-3 aydır cinsel ilişkide doyuma ulaşamadan her şey bitiyor. Eşimi de düşünüyorum. Çok panikteyim, ne yapmalıyım?

HAYIR. Sen kendi kafana göre ilaç dozunu değiştirme. Ayrıca karşılıklı anlayış gösteren, sıkıntıları paylaşan bir çift olmanız en önemli avantaj. Ani ve aşırı gelişen sıkıntılar, korkular, kullanılan ilaçlar cinselliği olumsuz etkileyebilir.

Bununla beraber özellikle depresyon ilaçları sertleşmeyi, cinsel isteği engelleyebilir.

Yani almış olduğun ilaç yan etki yapmış da olabilir. Bunun dışında bazı hipertansiyon ilaçları, idrar söktürücüler, kortizonlu ilaçlar, bazı hormon ilaçları ve sinir sistemini etkileyen ilaçlara dikkat... Hangi ilaç olursa olsun, yan etkisini görürseniz hemen ilacı yazan doktorunuza bilgi verin.

Yeniden tedaviler düzenlensin.

Depresyon ilaçları mucizevi ilaçlar değildir. Sorunlarınızı çözmez. Size zaman kazandırır. Sorunlarınızı siz çözmelisiniz