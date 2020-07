İki taraf da istemeli

53 yaşındayım. 3 yıldır menopoza girdim. Eşim 54 yaşında ama istiyor diye 2-3 ayda bir cinsel ilişkiye giriyoruz. Sonrasında idrarda yanmalarım oluyor. Ne yapabilirim?

ÖNCELİKLE cinsel ilişkinizle ilgili durumunuzu gözden geçirin. Her 2 tarafında istemesiyle cinsel ilişkiye girilmeli. Erkek eşini mutlu edemediğini, iktidarsız olduğunu düşünebilir. Bu nedenle her sonraki bir araya gelmelerde daha güce dayalı birleşme denemeleri yapabilir. Bu da her tarafın cinsel organında aşınmalar, zorlanmalar, hastalıklar yapabilir.

Özellikle menopozdaki kadınlarda cinsel organ dokusunda kuruluk olabilir.

Daha fazla aşınma olur.

Sonrasında idrar yapmalarda yanmalar olabilir. İdrar yolu infeksiyonları için idrar tahlili yaptırın. Nemlendirici kremler alın. Eşinizle daha uyumlu cinsel ilişki için düşüncelerinizi yeniden gözden geçirin.

Kurban Bayramı'ndan sonra evleneceğim. Ama sünnet olurken sünnetçi çok kanatmış. çocuğum olmazsa geline ayıp olmazmı. Kime sorsam derken siz aklıma geldiniz.

SÜNNET çok önemli tıbbi bir uygulamadır. Hem ruhsal hem bedensel etkilenme söz konusudur.

Kanama neden fazla oldu? Bilmek lazım.

Kime göre fazla kanamış bu da belli olmaz.

Ancak önce üroloji sonra iç hastalıkları uzmanına git. Üreme organın normal özelliklere sahip mi? Öğren.

Sonra kanama testlerini yaptır. Eğer hem seni hem de gelin hanımı düşünüyorsan hemen soruların cevaplarını bul.

Babam kalp yetmezliği hastası geçen sene oruç tuttu fenalaştı, bıraktı. Bu sene tutmadı. Bayramda kavurma yiyecek, endişeliyim?

SAĞLIK açısından stres, sonrasında tuzlu yağlı ve hatta çok miktarda beslenme hipertansiyon atağı açısından risk yaratır. Kalp yetmezliği hipertansiyon atağından olumsuz etkilenir.

Bile bile lades demek olmaz. Ayrıca sağlık bozuldu diye orucu bırakmış biri bayramda gelenek için kendi bedenine zarar vermemeli.

2008'de prostat ameliyetı oldum. 2 ay sonra idrar azaldı. Doktor iltihap buldu, antibiyotik verdi. Ama tekrarladı. Bıktım artık. Bir çare var mı?

GEÇMİŞ olsun. Mevcut tariflerin sabrını tüketmiş.

İdrar yapma zorluğunda ameliyat sonrası iyileşmelerde ortaya çıkan darlıklar, sonda uygulamaları sonrası ortaya çıkan darlıklar sebep olabilir. Başlangıçta sık idrar çıkma şikâyetini azaltmak için hastalar içtikleri su miktarını azaltıp kısıtlarlar.

Düzenli olarak günde 8-10 bardak su iç. Ayrıca üroloji uzmanına görün.