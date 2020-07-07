Eşim ‘bitti mi’ diyor

45 yaşındayım adetlerim devam ediyor. Kanser olmaktan korkuyorum. Meme kanseri için hangi tahlili yaptırayım dedim. Ca 15-3 istediler.

Bu test bende kanser varsa gösterir mi?

Evet gösterir. Her ne kadar tarama testi değilse de istenir.

Meme kanseri tanısı konmuş kişilerde takipte kullanılan bir testtir. Genellikle CA 15-3 düzeyi ne kadar yüksekse meme kanseri o kadar ilerlemiştir. Kanser büyüdükçe CA 15-3 seviyesinde artış olur. Ayrıca karaciğer ve pankreas kanseri, siroz iyi huylu meme hastalıkları gibi değişik durumlar da da yükselebilir. Buna rağmen sağlıklı kişilerin belli bir yüzdesinde CA 15-3 de hafif -orta derecede yükselebilir.

Kanser dışı rahatsızlıklarda görülen CA 15-3'deki yükselmeler zamanla değişmeme eğilimi göstermektedir.

20 yaşındayım. Sık sık kendi kendimi tatmin ediyorum. Çok yoruluyorum.

Tabi ki. Bayan mı bay mı olduğunu belirtmemişsin.

Zaten fark etmez. Cinsel olarak kendi kendini tatmin, cinsel ilişki kadar çok enerji harcanan bir olaydır.

Bedenin kan dolaşımı, hormonları değişir. Ancak her şeyin aşırısı zarardır.

Kendi kendine engel olamıyorsan mutlaka bir psikiyatriste görün.

3 ay önce evlendim. Almanya'ya yerleşeceğim. Hanım orada yaşıyor. Düğünden beridir eşimle beraberken ha deyince bitiyorum. Eşim bitti mi diyor. Ne yapmalıyım?

Sürekli olarak olan, dişi cinsel organı ile erkek cinsel organının birleşmesinden önce veya birleşmeden 1 dakika içinde meydana gelen, geciktirilemeyen, olumsuz kişisel-ruhsal sıkıntılara yol açıp kişinin cinsel ilişkiden kaçınmasına neden olan duruma "Erken Boşalma" diyoruz. Çoğu kadın ise diğer cinsel uyarılara da gereksinim duyarlar. Sebebin açığa çıkarılması, endişelerin giderilmesi, sık cinsel ilişkide bulunarak cinsel gerilimin azaltılması işe yarayabilir.

Eşim 54 yaşında 2-3 gün önce aniden sırtında ağrı oldu. Doktor 'zona' dedi. ilaç verdi. Başka ne yapalım.

Zona bir virüs hastalığıdır. çocuklukta su çiçeği yapan Varicella Zoster dediğimiz bu virüs erişkin yaşta da zorlu bir hastalık yapar. Cildin belli bir bölgesinin sinir lifinde kalır. Uçuk gibi çıkar. ağrı, yanma yapar. Tedaviye cevabı geç, güç olabilir.

İlaç tedavisiniyle beraber 'Ozon tedavisi' yaptırmanız ek fayda sağlayabilir. Ozon sadece virüse karşı etkili olmaz Bağışıklık sisteminide güçlendirir. Kan dolaşımını düzenler. Tüm beden hücrelerinde yenilenme yapar.