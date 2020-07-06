Biraz daha sabır

64 yaşında memurum. Yani emekliyim. Prostatım büyüktü. 2 hafta önce prostat ameliyatı oldum. Ne zamandır eşime yaklaşamadım. Ne zaman cinsel ilişkiye girebilirim?

Sabreden derviş muradına ermiş.

Anlaşılan dikişlerin alındı. Ameliyat sonrası ilk 3 üç ay cinsel ilişkide bulunmayın.

Yoksa ağrı ve kanlı meni gelmesi söz konusu olabilir. Ayrıca ilk 1,5 ay dik oturma, ilk 2 ay ağır egzersiz ve yük taşımaktan da kaçın.

Bisiklet, motosiklet ve binek hayvanlarına (at,eşek vs) binme.

82 yaşındayım. 8 yıl önce Bypass ameliyatı oldum. Hipertansiyon hastasıyım. Safra kesemde taş var ancak riskli olduğum için alınamıyor. Şikayetlerim için neler yapmam gerekir?

Safra kese taşlarının özelliği önemli. Küçük, safra kanalına düşme riski taşıyan taşlar farklı takip edilir. Büyük taşların takibi farklıdır.

Üşüme, titreme, yüksek ateş olursa gittiğin doktora safra kesende taş olduğunu anlat. Böyle durumlarda başvuran hastalarımıza safra kesesindeki taşları küçültecek ilaçlar ve fitoterapik yani bitki içerikli ilaçlar öneriyoruz. Zeytinyağı, mentollü tıbbi nane safra kese taşlarını azaltmada yardımcıdır.

Eşimin son 3 haftadır ilişkiye girerken ağrısı oluyor. Bende de erken boşalma oluyor. Hangi doktora gidelim?

Eşinin canı yanar mı diye düşünmen, sorumluluğunu, hassasiyetini ve kaygılı kişilik yapısında olduğunu düşündürüyor. İlişki sırasında eşinle ilgili duyduğun korku erken boşalmaya zemin hazırlar. Erken boşalma "Cinsel ilişki sırasında erkeğin istemi dışındaki boşalmadır." Önce kadın doğum doktoruna gidin. Tabi eşin için. Onun bu şikayetinin nedenini bulun tedavisini yapın. Sonrasında da erken boşalma oluyorsa senin muayene sıran geldi demektir.

Bu da utanılacak bir durum değil.

Psikiyatrist, üroloji uzmanı desteği gerekebilir.

2 gün çok şiddetli öksürük ve ateşim oldu. Domuz gribinin testi var mı?

Öksürük ve ateş sık rastladığımız şikayetlerdir. Genellikle üst ve alt solunum yolu hastalıklarında karşılaşırız.

Kış mevsiminde bu hastalıklar artar. Her öksürük ve ateş Grip değildir. Hatta er grip de domuz gribi değildir. Ünlü olduğundan, korkulduğundan tedbir almak için bazen test olmaksızın bu ihtimalden bahsedilir. Grip Hastalığını yapan mikrop influenza virüsüdür. Belirtilerin başlamasından itibaren 48 saat içerisinde bu virüsü gösteren testi istenebilir. Test yöntemine bağlı olarak boğaz sürüntüsü, burun sıvısı veya burun yıkama sıvısından örnek alınabilir. Boyama yapılır. Örnek toplandıktan sonra birkaç saat içinde influenza A, influenza B'den ayırt edilebilir ve uygun antiviral tedavi başlatılabilir.