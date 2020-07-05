Yeni evlendik çok heyecanlıyız
Anlattıkların hastalık değil. önce evliliklerin başlangıcında cinsel aktiviteyle tanışmaların kendine has sonuçlarından biridir erken boşalma. İlişki tekrarladığında kendinize has tecrübeler edineceksiniz. Daha sakin ve paniksiz ilişkiye girebileceksiniz. Merak edilecek bir durum yok.
Ayrıca erken boşalmanın birçok tanımı var. Neye göre erken boşaldığını düşünüyorsun? Eşin tatmin oluyor mu? Bu çok önemlidir.
Ancak önemli olan eşlerin cinsel ilişki sırasında hazza, tatmine ulaşmasıdır. Bu oluyorsa strese girme. Ayrıca erken boşalma şikâyeti günümüz erkeğinin ortak sorunu. Yaklaşık olarak her 3-4 erkekten birinde olur. Ara ara tekrarlayabilir. Psikiyatrist ve psikolog desteği gerekir.
Ben panjur işi yapıyorum. 2 hafta önce birden terledim.
Göğüsüme taş oturdu sanki. Acile yetiştim. Anjiyo yapıldı. Boru taktık dediler. İyi dedim. Stent nedir hocam.
Kalp damarına yakın tıkanırsa göğüs ağrısı yapabilir. Damara tel diyebileceğimiz bir alet sokulur.
Bunun yardımıyla tıkalı kısma damar içinde şişip tıkalı kısmı damarın duvarına doğru itekleyip, damarın içindeki boşluğu kanın geçebileceği kadar genişletebilen Balon uygulaması yapılır. Stent, balon işlemi ile açılan damarın tekrar daralma ihtimalini azaltsın diye damar duvarına takılan ve çok ince metalik tellerden örülmüş silindirik bir kafes olarak tarif edilebilir. İnsanların damar çaplarına göre çok değişik boyutlarda üretilmiş olmakla beraber, genellikle 2-4 mm çap ve 10-40 mm civarı uzunluklarda olurlar. Stentler, açılıp kullanılmadan önce, 1-2 mm genişlikteki sönük bir balonun üzerine büzülmüş vaziyette yer alırlar. Stentler takıldıktan sonra tekrar çıkartılmazlar.
Doktor bey ben ev hanımıyım. Yaşım 48. Kızım 17 yaşında, meme muayenesini ne zaman yapmalı diye düşünüyorum. Benim meme muayenem için farklı bir zaman mı uygun olur. Yardım ederseniz sevinirim.
Kendi kendine meme muayenesi ideal olarak adet bitiminden sonraki günde, ayda bir kez yapılmalıdır.
Çünkü adet kanamasının başlamasıyla birlikte kanda östrojen ve progesteron hormonlarının etkinlikleri nispeten azalır ve meme dokusunu incelemek kolaylaşır. Özellikle adet kanamasına yakın yapılan meme muayenelerinde bu hormonların etkisiyle memeler dolgun ve bastırmakla ağrılı olurlar.
Bu da kendi kendine muayenenin etkinliğini önemli derecede azaltır.
Menopoz döneminde kullandıkları hormon ilaçları nedeniyle düzenli olarak adet görmeye devam eden kadınlar da yine bu muayeneyi adet bitiminden hemen sonra yapabilirler.
30 yaşında bir bayanım. Adetlerim düzenli. Sağ mememde 4 hafta önce şişme oldu. Doktora gittim. Meme grafisi istedim çektirmedi. Ya bir şey çıkarsa?
Panik yapma. Mamografi üç boyutlu meme yapılarının X ışını kullanarak iki boyutlu olarak görüntülenmesidir. Meme kanseri ele gelmeden iki yıl önce mamografi ile belirlenebilir. Mamografi meme kanseri belirtisi ve bulgusu olan olgularda, klinik olarak yüksek risk taşıyan kadınlarda ve meme ile ilgili yakınması olsun ya da olmasın 50 yaşın üstündeki tüm kadınlarda klinik muayeneye ek olarak yılda bir çekilmelidir. 35 yaşın altında da önerilmemektedir.
Meme muayenesinde ele gelen, fark edilir bir kitle yoksa, yaşınında gereği olarak bu tahlil istenmeyebilir.
Doktorunun dediğini yap. Kontrole git. Meme muayenesi yapmayı öğren.
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