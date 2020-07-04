Yardım edin

Adet vakti ödemim artıyor. Tuzlu şekerli yiyorum. İlaç yerine tavsiyeniz var mı?

Çok tuzlu, çok şekerli yemekler, stres, adet dönemleri, uyku düzensizliği ödem nedeni olabilir. Böyle durumlarda doğal ödem atıcı desteklerden faydalanabiliriz. Yarım su bardağı kadar sapıyla birlikte ince kıyılmış taze maydanoz hazırlayın. Bir avuç nane yaprağı koparın. 2 su bardağı su ile 10 dakika kaynatın. 1 tatlı kaşığını dolduracak kadar dilim taze zencefil hazırlayın. Orta boy limonun ortasından serçe parmak kalınlığınızın yarısı kadar dilim kesin. Zencefil ve limonu kaynamış çaya atın, bardağın ağzını kapatın. 10 dakika bekletin.

Yarım saatte yudum yudum için.

Zayıflamak için sadece sebze yedim, su içtim, tek öğün beslendim. Kilo veremedim. Ameliyat mı olmalıyım?

Acele işe şeytan karışır demiş büyüklerimiz. Acelecilik, kilo verme stresi zayıflamana engel olmuş diye düşünüyorum. Panikle, kaygıyla, korkuyla yapılan diyetler kalıcı fayda sağlamaz. Ameliyat parası olana yapılan bir çözüm değil. Kilo ameliyatları tıbbi olarak bir çok kritere göre yapılır.

"Piyasa" diye tarif edilen uygulamalar tıbbi olarak kabul edilemez.

Bize başvuran hastalarımızda önce hastanın bedensel, ruhsal, sosyal sorunlarını tespit ediyoruz. Örneğin senin troid bezin az çalışıyorsa zayıflaman çok zor. Şekerin düşükse zayıflayamadığın gibi gittikçe Şeker Hastası olmaya da yaklaşıyorsun demektir. Bu nedenle takip edilmen gerekir. Tartı takiplerinde de gerekenleri yapmak faydalı olacaktır.

Canını sıkma. Doktor takibine başla.

Nafiz hocam ozon tedavisi bağışıklığı güçlendirir mi? Bu konu benim için çok önemli. Ayrıca Coronavirüs'e karşı işe yarar mı?

Ozon tedavisi bağışıklığı güçlendirir.

Yapılan çalışmalarda bedenimizin savunma sistemi ozon uygulamalarından sonra güçleniyor. Anti bakteriyel, antiparaziter, antiviral etkinlik artıyor. Korona açısından 2002 SARS ve 2012 MERS salgınlarında ozon tedavilerinin fayda sağladığı gösterilmiş. Ayrıca şu an başta Çin olmak üzere birçok ülke tedavi protokollerinde ozon tedavisini uyguluyor.

Yaptırabilen herkesin ozon tedavisinin faydalarını yaşamasını tavsiye ederim.