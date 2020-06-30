Ölçüm gerekli

Doktor bey 32 yaşında bayanım 3 yıllık evliyim. 6 aydır eşime karşı istek duyamaz oldum. Kafamı bir şeye takmıyorum. Menopoza mı giriyorum?

CİNSEL isteksizliğin en sık rastlanan nedeni psikolojiktir. Çeşitli sebeplerle cinsel isteksizlik başlayabilir.

Bu anlattıklarınla direk menopoz durumda hemen aklımıza gelmez.

Bununla beraber gün içindeki Kadınlığın vazgeçilmez hormonu östrojen yanında erkeklik hormonu testosteron da kadın sağlığında önemlidir.

Genç kızlarda testosteron böbrek üstü bezinden salgılanarak ergenlik döneminde koltuk altı bölgesi ve apış arasında kıllanma olayını başlatır. Boy büyümesinin tamamlanmasına yardımcı olur. Kadınlarda düşük oranda salgılanan testosteron kadınlarda şehvet duygusunun oluşmasında, kadının cinsel isteğinin artışında rol oynar. Testosteronun kadında normal seviyelerde olması kadınların sekste doyuma ulaşması için önemlidir.

Yani bu şikayetlerle önce testosteron ölçümü yaptır.

45 yaşındayım, adetlerim devam ediyor. Kanser olmaktan korkuyorum. Meme kanseri için hangi tahlili yaptırayım dedim. CA 15-3 istediler. Bu test bende kanser varsa gösterir mi?

EVET gösterir. Her ne kadar tarama testi değilse de istenir. Meme Kanseri tanısı konmuş kişilerde takipte kullanılan bir testtir. Genellikle CA 15-3 düzeyi ne kadar yüksekse meme kanseri o kadar ilerlemiştir. Kanser büyüdükçe CA 15-3 seviyesinde artış olur. Ayrıca Karaciğer ve pankreas kanseri, siroz iyi huylu meme hastalıkları gibi değişik durumlarda da yükselebilir. Buna rağmen sağlıklı kişilerin belli bir yüzdesinde CA 15-3 de hafif -orta derecede yükselebilir.

Kanser dışı rahatsızlıklarda görülen CA 15-3'deki yükselmeler zamanla değişmeme eğilimi göstermektedir.

20 yaşındayım. Sık sık kendi kendimi tatmin ediyorum. Çok yoruluyorum. Bununla ilgili olabilir mi?

TABİ Kİ olabilir. Bayan mı bay mı olduğunu belirtmemişsin. Zaten fark etmez. Cinsel olarak kendi kendini tatmin, cinsel ilişki kadar çok enerji harcanan bir olaydır. Bedenin kan dolaşımı, hormonları değişir. Ancak her şeyin aşırısı zarardır. Gerek cinsel organlar, gerek ruhsal, gerek sosyal ve gerekse tüm beden için sakıncalı sonuçları olabilir. Kendi kendini bunu yapmaktan alıkoyamıyorsan mutlaka bir psikiyatriste görün.

3 ay önce evlendim. Düğünden beridir eşimle beraberken ha deyince bitiyorum. Eşim 'Bitti mi' diyor.

'Bitti' diyorum. 'Ne zaman başladın ki' diyor. Ne yapabilirim ÖNCE erken boşalma nedir onu anlatayım. Sürekli olarak, dişi cinsel organı ile erkek cinsel organının birleşmesinden önce veya birleşmeden 1 dakika içinde meydana gelen, geciktirilemeyen, olumsuz kişiselruhsal sıkıntılara yol açıp kişinin cinsel ilişkiden kaçınmasına neden olan duruma "Erken Boşalma" diyoruz. Erken boşalma eşlerin biri veya her ikisi içinde cinsel sorun halini alırsa tedavisi gerekir. İç HastalıklarıÜroloji- Psikolog-Psikiyatrist desteği gerekebilir.

Hocam eşim 54 yaşında 2-3 gün önce aniden sırtında ağrı oldu. Kızarıklık döküntü oldu. 'Yanıyor' dedi. Alerji merhemi sürdük geçmedi. Doktora gittik 'zona' dedi. İlaç verdi. Başka ne yapalım?

ZONA bir virüs hastalığıdır.

Çocuklukta su çiçeği yapan Varicella Zoster dediğimiz bu virüs erişkin yaşta da zorlu bir hastalık yapar.

Cildin belli bir bölgesinin sinir lifinde kalır. Uçuk gibi çıkar. ağrı, yanma yapar. tedaviye cevabı geç, güç olabilir. İlaç tedavisiyle beraber ozon tedavisi yaptırmanız ek fayda sağlayabilir. En güçlü antiviral ajanların başında ozon gelir. Ozon sadece virüse karşı etkili olmaz Bağışıklık sistemini de güçlendirir.

Kan dolaşımını düzenler. Tüm beden hücrelerinde yenilenme yapar.