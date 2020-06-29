Depresyon aşkı vuruyor
Aşkta güçsüzüm. Zeytinyağı ve kudret narı işe yarar mı?
STRES-depresyon ve bunun için kullandığın ilaçlar varsa bunlar aşka olumsuz katkıda bulunur. Cinsel performansın azaldığı-azalacağıya olmazsa fikriyle devam eden performans anksiyetesi dediğimiz evham, başarısızlığın en büyük sebebidir. Sen beslenmenden önce bunları halletmeye başla. Ayrıca, testosteron, prolaktin, TSH gibi hormonların ölçülmesi gerekebilir.
Şekerle birlikte prostat çıktı.
Hanıma yaklaşamıyorum. Ne yapmam gerekir?
ÖNCE şeker hastalığına özen göster. Çünkü şeker dengesiz giderse cinsel isteksizlik olabilir.
Bunun yanı sıra prostat büyümesi de cinsel isteksizlik yapabilir. Bu yüzden hem şekerin hem prostat büyümesinin tedavisine bak. Buna bağlı stres yaparsan bu da seni sıkıntıya sokar.
Hamileyim. Tansiyonum yükseliyor.
İdrar söktürücü kullanayım mı?
SAKIN ha. Gebelik döneminde ortaya çıkan tansiyon yüksekliği sıradan bir durum değildir. Hem gebenin hem bebeğin hayati riskleri söz konusu olabilir. Mutlaka doktor tarafından muayene edilmesi gerekir. Gebelikte bazı tansiyon ilaçları kullanılabilir.
Ayrıca sadece tansiyon yüksekliği değil idrarda protein kaybı olup olmadığı da kontrol edilmelidir.
İdrar söktürücüler bebeğin kan dolaşımını etkileyip ölümcül zararlar verebilir.
Sütyen meme kanseri yapar mı?
SÜTYENİN kanser yaptığına dair bildiğim bilimsel bir çalışma yok. Şimdiye kadar böyle bir araştırmaya rastlamadım. Meme kanseri riskini arttıran bir çok faktör var. Ama bunların içinde sütyen yok. Ailenizde meme kanseri varsa sizin de dikkatli olmanız ve testlerinizi yaptırmanız gerekir.
Adet gecikmem var. Çok korkuyorum. Nedeni ne olabilir?
Adet gecikmesi 7 günden uzun sürerse hastalık ihtimali olur.
Şişmanlık, zayıflık, polikistik over sendromu, doğum kontrol ilaçları, şeker hastalığı, çölyak hastalığı, troid sorunları bu tip şikayetler yapabilir. Bu nedenle 3 ay devam eden şikayet için mutlaka doktor muayenesi olmalısın. Tahlil şart.
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