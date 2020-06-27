Kalp ve aşk

Hocam 3 ay önce damarımı balonla açtılar. İlaca başladılar. Cinsel ilişkiyi soramadım. Zaten onlar da anlatmadı. Arkadaşlar duymuş kalp hastaları için cinsel ilişki sırasında altta olmak gerekiyormuş. Bu doğru mu?

GEÇMİŞ olsun. Tıkalı damarlar tedbir alınmazsa ölüme bile neden olabiliyor. Kalp damar hastaları cinsel ilişki yaşarken tabi ki dikkatli olmalılar.

Çünkü kalbin işi artar. Kalbin beslenme ihtiyacı artar. Damar tıkanıklığı tedbir almazsan sorun yaratabilir.

Yapılan çalışmalarda cinsel ilişki pozisyonunun, yani altta olmanın faydası tespit edilmemiş. İlaçları düzenli kullanmak, cinsel ilişki sırasında sınırları zorlamamak yeterli olacaktır.

32 yaşındayım. Halamda meme hastalığı var. Benim de sağ mememde üç haftadır hafif bir ağrı ve kızarıklık var. Bende kanser olabilir mi?

ÖZELLİKLE meme şikâyetlerinde muayene bulguları çok önemlidir.

Sadece anlatılanlarla bir şeyler tahmin etmek oldukça güçtür. Hemen doktoruna git. Muayene ol. Gerekirse bazı kan ve görüntüleme tetkikleri düzenlenir. Her değişiklik kanser olsaydı, dünya da kadın kalmazdı.

Korkma, panikleme. Memede kanserden şüphelenmemiz için; meme ve meme başında farklılık, memenin yanında ve/ya da koltukaltında bir kitle veya kalınlık, meme başının hassaslığı, meme ve meme başının görünümünde değişiklik, memenin boyutunda ve şeklinde bir değişiklik, meme başının içe dönmesi, meme derisinin ya da ucunun pullu, kırmızı ya da şiş olması (portakal kabuğu görüntüsü) gerekir.

51 yaşındayım. Şeker hastasıyım. Ağzım pis kokuyor. İlaç kullanıyorum. Doktorlara gittim olmadı. Çare olmadı. Dişlerime bile bakım yapıyorum, sorun yok. Peki bu koku nereden geliyor?

YEMEK sonrası başlayan kokularda öncelikle reflü aklımıza gelir. yemek borusu alt ucu gevşemişse yemek sonrası asitli mide içeriği kokusu ağzımızdan gelebilir. Özellikle geniz akıntısı, sinüzit, yemek borusu divertikülü dediğimiz hastalıklarda da ağız kokusu olabilir. Bu tanıları bir kenara yaz. Tekrar doktoruna başvur.

Son bir aydır cinsel organımda ve torbalarımda yanma var. Orgazm olamamaya başladım. İdrarım ağrılı oluyor. Dereotu kaynatsam iyi gelir mi?

DEREOTU satın aldığın adama iyi gelir. Hemen doktora gitmen sana daha iyi gelir. Öncelikle iç hastalıkları uzmanına hemen git. Neden mi?

Genel muayene birçok ihtimali değerlendirmek için gerekli. Cinsel organlar ve onların bölgesinde garip bir his ve orgazm olamama tarifin atılamayıp biriken idrar için nörolojik bir ihtimali kuvvetlice düşündürür. Bel fıtıkları bile bu şikâyetleri yapma ihtimali taşıyabilir. Üroloji, nöroloji ve hatta belki de fizik tedavi uzmanına ihtiyaç duyulabilir. Şikâyetlerin önemli gecikirsen gittikçe artacak gibi duruyor.