Beslenme önemli

Doktorum iki yıldır eşimle beraber olmadan bitiyorum. Fırsat bulup doktorada gidemedim. Erken boşalma sorunu yaşıyorum. Tedavisi var mı?

VAR. Öncelikle psikolog ve hatta psikiyatrist değerlendirmesi ve önerileri al. Geciktirici kremler, bazı ilaçlar erken boşalma tedavisinde kullanılıyor.

Eşinle konuyu paylaş. Birlikte çözümler üretmeye çalış. Uyku, beslenme, gerilim, yorgunluk, uygun mekân ile ilgili düzensizlikler erken boşalmaya çanak tutar.

3 yıllık evliyiz. Eşim çok titiz. Birlikte olma aşamasına kadar tırnak kontrolünden her türlü temizliğe kadar kontrolden geçiyorum. İlişkiden keyif alamaz oldum. Vallahi boşanmak istiyorum. Ama eşimi de seviyorum. Nasıl düzeltebilirim?

Her konuda olduğu gibi bu konuda da temizlik tabi ki önemlidir. Ama eşlerin birbirini bu nedenle huzursuz etmemesi daha uygundur. Birlikte cinsel terapisi veya aile terapisi dediğimiz bir bilenle bilgi paylaşımı yapın. Cinsel ilişkide eşler rahat kaygısız ve sadece isteklerine odaklı olmalıdır. Tespit sizden geldiyse Çözüm önerisi de sizden gelmeli.

23 yaşındayım. İki buçuk aydır adetlerim düzensiz. Kime sorsak farklı bir şey söylüyor. Ben de ne yapacağımı şaşırdım. Siz ne önerirsiniz?

Adet düzensizliği önemli bir şikayettir.

Başta tiroit hastalıkları olmak üzere birçok hormon düzensizliğinde adet düzensizleşir. Yumurtalık kistleri, stres, sıkıntı, aşırı kilo kaybettiren diyetler, erken menopoz, doğum kontrol hapları, gebelik halleri de adet düzensizliğine neden olabilen durumlardır.

Kişinin muayenesi olmadan kişiye göre testler tespit edilemez. Hem iç hastalıkları hem de kadın hastalıkları uzmanına muayene ol. Tanıya göre de tedavi başlanır.