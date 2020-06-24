Her şey meraktan

62 yaşındayım. Merakımdan soruyorum... Bu prostat nedir? Ne işe yarar? Bilgilendirir misiniz?

PROSTAT bezi, erkeklerde bulunan yaklaşık 20 gram ağırlığında bir bezdir.

Bir çeşit sıvı üretir. İnsan neslinin devamında hayati önem taşır. Yaptığı sıvı, erkek üreme hücresi olan spermlerle ilgilidir. Kadın cinsel organının rahime kadar uzanan kısmı spermlerin yaşaması için uygun değildir. Prostat sıvısı bu ortama karşı spermleri korur.

Daha sonra hızlı hareket ederek rahim ağzından içeri girmelerini sağlayacak maddeler üretir. Yani prostat sıvısı olmasaydı, kimse olmayabilirdi.

Şeker hastasıyım. 4 yıldır ilaç kullanıyorum. Sürekli şeker hastalığının erkekliği kötü etkilediğini duyuyorum. Tedbiri yok mu? Yani mutlaka erkekliğim biter mi?

KAN glikozunu yani şekerini yükseltmeyecek şekilde diyetine dikkat et. Yeterince su iç. Hareketsiz kalma.

Bunlara rağmen açlık kan şekerin 100 mg/ dl üzerindeyse mutlaka bir uzmana başvur. Bel çevren 94 santimetreyi geçmesin. Yani kilona dikkat et. Günde en az 5 porsiyon taze ve mevsiminde sebze meyve tüket. Tam tahıl ve kuru baklagiller tüket. Katı yağ yeme. Tuzsuz beslen. Haftanın 5 günü, düzenli olarak 30 dakika egzersiz (örneğin tempolu yürüyüş) yap.

Sigaradan kesinlikle uzak dur. Aşırı alkol tüketme. Bunları yap erkekliğin azalır diye korkma.

Arkadaşlarım haftada 5-6 kez ilişkiye girdiklerini söylüyor. Ben haftada bir olsa seviniyorum. 3 aydır durum böyle. Hanımdan utanıyorum. Beni kim kurtarır?

HER duyduğuna inanma bu bir.

Başkasının hayatı başkasının hayatıdır.

Başkasının bedeni de başkasının bedenidir.

Sen senin normallerinle ilgilen.

"Performans anksiyetesi" denilen durum cinsel hayatla ilgili "Ya olmazsa", "Yine mi rezil olacağım?", "Ne yaptıysam tık yok" diyerek başarısızlığı garanti etmektir. Korkunun ecele faydası yok. Yani düzenli beslen, düzenli uyu, kaygısız çalış. Tabi bunları yapmak söylenildiği kadar kolay değil.

Önce iç hastalıkları uzmanına muayene ol. Üroloji, psikoloji ve psikiyatri ihtiyacı olabilir. Panik yok.

Hipoglisemin hastasıyım. Sürekli acıkıyorum. İki saatte bir yemek yemek istiyorum. Ne yapacağımı şaşırdım. Bana tatlı yemeyi önerdiler.

Bunun başka bir tedavisi yok mu?

VAR. Tatlı yedikçe aynı şikayetin tekrarlar. Sana özel, diyet uzmanı eşliğinde hazırlanmış diyet listesi TEDAVİNİN KENDİSİDİR. diyet uygulamayan kişiler ileri bir tarihte şeker hastası dediğimiz hastalığa maruz kalırlar. Mutlaka iç hastalıkları uzmanı tarafından takip edilmen gerekir.

Hipertroidi, parazit hastalığı ve diğer ihtimaller açısından da değerlendirilmen gerekiyor. İnsülin direnci varlığına göre gerekirse ilaç tedavisi de başlanır. İhmal yok, korkmak yok, gerekeni yapmak var.