Test gerekir

7 aydan beri adet düzensizliğim var. Ara sıra meme ucundan süt gibi sıvı geliyor. Ama baktım gebe filanda değilim. Bu bir hastalık belirtisi olabilir mi?

Olabilir. Bu anlattıklarına göre sana en azından TSH, Prolaktin testi yaptırmak gerekir. Adet düzensizliği, gebe kalamama, göğüslerden emzirme dönemi dışında süt gelmesi şikayetlerinden herhangi biri veya birkaçı ile başvuran kadınlara doktorlar tarafından kanda prolaktin hormonu ölçümü istenir. Eğer bu hormon yüksekse Hipofiz dediğimiz beyindeki hormon kontrol merkezinin filmine ihtiyaç olabilir. İhmal etme. Böyle bir durum gebe kalma ihtimalini azaltabilir.

Hocam su içmeyi çok seviyorum. Bazı sular acı gibi geliyor. Dilimde mi bozukluk var yoksa bu acılık nerden geliyor?

Başka şikayetin yoksa mesele yok. suların tadı farklıdır. sertlik diye ifade edilir. Suların sertliği temas ettikleri jeolojik yapıyla alakalıdır. Genel olarak yeraltı sularının yüzeysel sulara nazaran daha sert oldukları söylenebilir.

Çünkü bu sular yeraltında bulunan madensel maddelerle daha çok temastadır. Suların sertliği başta kalsiyum ve bikarbonat iyonları olmak üzere kalsiyum ve magnezyum sülfat, kal m klorür, kalsiyum ve magnezyum nitrat ve az miktarda da demir, alüminyum ve stronsiyum iyonlarından ileri gelmektedir. Sertliğin meydana gelmesinde kalsiyum ve magnezyum iyonlarının baş faktör olduğu bilinmektedir.

Kalsiyum ve magnezyumun yüksek değerleri sağlıklı insanlarda sağlığa ters etki göstermemektedir.

Afiyet olsun.

Nafiz bey 3 aydır evliyiz. Çocuğumuz olmadı. Tahlil yaptırdık. Benim guatrım az çalışıyormuş. Adetlerimde biraz düzensizdi. İlaç kullanmam gerekir mi?

Evet. Önce iç hastalıkları uzmanı veya Endokrinoloji uzmanına muayene ol. Tiroid bezi az çalışmasına hipotroidi denir. Guatr hastalığın ismidir. Hipotiroidi genç yaşta başlarsa seksüel gelişme gecikir.

Çok nadiren erken yaşta ergenliğe giriş ve testislerde büyüme oluşabilir.

Erkeklerde sperm sayısı normaldir, ancak bazı kişilerde cinsel istekte azalma ve empotans gelişebilir. Erişkin kadınlarda adet bozuklukları, yumurtlama olmaması ve adet kanamasının fazla olması görülebilir. İlaç tedavisiyle bu bozukluklar düzelmektedir. İlaç tedavisi ile başarılı sonuçlar alınmaktadır.

Ancak paniğe kapılacak bir durum yok. Hadi hayırlısı..

Ben çok sıkılarak bir şey sormak istiyorum. 5 aylık evliyim. Eşim benle birlikte olmak istediğinde kendimi sıkıyorum. Birleşemiyoruz.

Sinirlenmeye başladı. Başka bir şey mi var diyor. Anlamıyorum. Boşanmasından korkuyorum. Elimde değil tam o sırada kasılıyorum. Yardım edin. Ne yapayım?

Sıkıntı, stres, evham ve kaygı bu duruma neden olur. Vaginismus dediğimiz bir durum bu. Bir çok kadın bunu yaşayabilir. Cinsel organının kasları tekrarlayan, istek dışı bir şekilde kasılır. Bu da cinsel ilişkiye engel olur.

Hastalık durumu olmasa bile kadınların yaklaşık yarısında ilk cinsel ilişki deneyimi öncesi bu şikâyetler olabilir.

Eşinle korkularını paylaş. Acıma hissi için birlikte hareket edin. Eşinle paylaşamadan çözmek zor. Psikolog veya Psikiyatristlerden destek alabilirsin.

6 ay önce şeker hastası olduğumu öğrendim. Yalnız son 3 aydır bir şeyler oldu. Cinsel hayatımda sıkıntılar başladı. Şeker hastalarının Cinsel hayatı etkilendiğini biliyorum. Bu kadar çabuk başlaması normal mi?

Hayır. Cinsel hayatının etkilenmesi belki ilaçlardan, belki gereksiz kafaya taktığın gelecek ve hatta belki de şeker hastalığının dışında bir neden olabilir. Kan glikoz düzeyi iyi kontrol edilen birçok kişi hiçbir sorun yaşamaz.

Kan glikozu uzun süreli kontrolsüz olursa erkeklerde beyinden çıkıp erkek cinsel organına giden sinyallerin iletilmesini yavaşlatan hastalıklara neden olabilir.