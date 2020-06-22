Prostat meselesi

Biz köydeki arkadaşlarla prostat konusunda kavgaya tutuştuk. Birisi "Porstat hepimizde var" dedi. Doğru mu söyledi? Bu konuda bizi bir aydınlatın...

BEN en iyisi mi bu prostat nedir onu anlatayım. Prostat bezi, erkeklerde bulunan bir iç organdır. Yani her erkekte vardır. Ayrıca hastalık ismi değil organın ismidir. Yeni arkadaşınızın söylediği şey doğru.

Dört senedir evliyim. Erken boşalma sorunu yaşıyorum. Eşim şikayetçi... Geciktirici jel varmış ama doktorum önermedi. Acaba siz ne önerirsiniz?

CİNSEL ilişki öncesi halin erken boşalmanın en sık rastlanan sebebidir. İş ile ilgili olumsuzluklar, huzursuzluklar, güvensizlikler, yorgunluklar ilişki isteğini azaltır. Eşinin olumsuz tavrı ve kibri de başarısızlığı kaçınılmaz kılar.

Sen bunları hallet. Ayrıca testosteron, prolaktin, TSH hormonlarının ölçülmesi gerekebilir. Seni muayene etmeden önerebileceklerim bunlar.

Beyim hiç yanaşmıyor. Yüzüme bile bakmıyor. Kaşık kaşık bal yediriyorum ama tık yok! Yaşı 56. Gece çalışıyor diye gece gücü azalmış olabilir mi?

STRES, yorgunluk ve gece çalışma düzeni isteği olumsuz etkileyebilir.

Düzenli yemek yemesi önemli. Uyku düzeninin normalleşmesi şart. Stres ve sıkıntı yaparsa da istek gelmez. Salataya karanfil tohumu ekleyebilirsin.

Şekeri düşüyorsa şekerli gıda verme parmağını bile kaldıramaz hale gelir.

Yeni evliyim. Eşimi çok seviyorum. İşe gitsem aklım evde kalıyor. Eve gelince beraber olmadan duramıyorum. Ancak erken boşalma sorunu yaşıyorum. Ne yapmam gerekiyor?

Evliliklerin başlangıcında yeni cinsel aktiviteyle tanışmaların kendine has sonuçlarından biridir bu... Merak edilecek bir durum yok. Erken boşalma şikayeti günümüz erkeğinin ortak sorunu. Yaklaşık her 3-4 erkekten birinde olur. Ara ara tekrarlayabilir.

Psikiyatrist ve psikolog desteği gerekir.

Genel bedensel özellikler açısından iç hastalıkları da tedaviye katkıda bulunur. Gurur meselesi yapma.

Babamın prostatı büyük. Kanserden şüpheleniyorlar. Kabak çekirdeği yiyoruz. Başka neler tüketelim ne önerirsiniz?

TEDBİRE devam. Prostat hastalıklarına iyi gelecek içeceklerin başında yeşil çay gelir. Yeşil çayın içinde epigallokateşin gallat denilen madde var.

Yapılan çalışmalarda bu maddenin prostat kanserine karşı koruyucu olduğu gösterildi. Günde en fazla 2 bardak içilebilir.

Şeker hastası olursam cinselliğim azalır mı? Şimdi faydalı olsun diye şekerlileri yiyorum da ondan sordum...

ŞEKER hastalarının kan glikozu, yani şeker düzeyi yüksek giderse uzun süre sonra damar ve sinir yapıları olumsuz etkilenir. Bu da kaçınılmaz olarak cinsel yaşamını olumsuz etkiler. O yüzden şimdi şekerli gıdaları tüketmekten vazgeç.

Dört aydır evliyiz. Eşimle birlikte olamıyoruz. Korkuyorum. İkimiz de mutlu değiliz. Çocuğumuz olmazsa eşim başka kadınlara bakar mı diye bunalımdayım. Hangi doktora gidelim?

BUNUN adı vajinismus. Sık karşılaşılan bir şikâyettir. Kadın cinsel organının girişindeki kasların kişinin isteği dışı kasılarak cinsel birleşmenin acılı veya imkânsız olacağından korkulur. Eşinle birlikte bu korkunu paylaş. Ayrıca psikolog, iç hastalıkları uzmanı ve kadın hastalıkları ve doğum uzmanından yardım alman gerekir. Korkma.

Arkadaşların anlattığına göre benim penisimin boyu kısa. Çok utanıyorum. Nasıl büyütülebilir?

BAŞKALARININ lafına bakıp yaşamaya devam edersen hayat boyu sıkıntı çekersin. İlişkide senin ve eşinin mutlu olması, başarılı olmak demektir. Daha uzun veya daha kısa olması cinsel hayattaki mutluluğu belirlemez.

58 yaşındayım. Arkadaşlarımın hepsi prostat oldu. Ben de gece çok idrara çıkıyorum. Ben de mi oldum?

HER erkekte prostat bezi vardır. 45 yaşından sonra yılda bir kez muayene olmak iyidir. Böylece şikâyet olmaksızın başlayan hastalıkları tespit edebiliri