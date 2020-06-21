Adet düzensizliği
İNTERNET malzemeleriyle tedavi olman doğru ve mümkün değil.
Öncelikle TSH, Prolaktin, FSH, LH ve östrojen gibi testleri ve ultrason gibi görüntülemeleri yaptırmalısın. Düzenli takip edileceğin bir iç hastalıkları uzmanı bulmalısın. Özellikle Polikistik Over Hastalığı ve hiperprolaktinemi gibi hastalıklar bu şikayetlere neden olabilir. İnternetten alacakların, ilaç değildir. Macera arama.
Nafiz Bey, çok hastayım. Küçük abdestimi yaparken kan geliyor. Sağ kasığım ağrıyor. Neden olabilir?
İDRAR yaparken meydana gelen kanamalar idrar kesesi ve prostat ile ilgili olabilir. Beraberinde sol kasık ağrıları erkeklerde erkeklik torbaları, kadınlarda yumurtalıkları araştırmayı gerektirebilir. Bununla beraber sol kasık bölgesi kas ve liflerinin gerilmeçekilme- yırtılma gibi mekanik hasara bağlı ağrıları da olabilir. Mutlaka üroloji uzmanınına muayene olmalısın. Vakit kaybetme. Bazı hastalıklar zamanla tedavi edilemez hale gelir.
Eşim 5 aydır her ilişkide ağrı sorunu yaşıyor. Hevesimiz yarım kalıyor.
"Kadın hastalıkları doktoruna gidelim" diyorum. Gitmiyor. Başka çaresi var mı?
ANLATTIĞIN konu oldukça önemli bir hastalığı gösteriyor olabilir. Kadın hastalıkları uzmanı eşini muayene etmeli. Kadınların neredeyse yarısı ilişki sırasında ağrı yaşayabilir. İlk cinsel ilişkiden itibaren ağrı olabilir.
Sonradan oluşan ağrılar, jinekolojik hastalıklardan veya cerrahi işlemlerden kaynaklanabilir.
3 ay önce kalp krizi geçirdim. Şimdi iyiyim ama eşimle ilişkiye girmekten korkuyorum. Kalp krizi geçirdikten sonra cinsel hayatıma devam edebilir miyim?
İYİLEŞME açısından yeterli süre geçmiş. Eğer kriz sonrası hiç kontrole gitmediysen ilişkiye girmeden önce bir kez doktor tarafından değerlendirilmen uygun olur. Cinsel aktiviteyi, yoğun ani fiziksel hareket gibi düşünmek gerekir. Kalp krizi sonrası hastaların bu tip eforlu aktiviteleri yapıp yapamayacağını anlamak için belli testler uygulanır. Hatta gerekirse anjiyograji, balon işlemi, baypas ameliyatı ile tedavi edilerek bu tip egzersizlerin güvenli yapılması sağlanır.
23 yaşındayım. İki aylık evliyim. Eşimle birlikte olmayı düşündükçe huzursuz oluyorum. Bana kaba davranıyor. Gebe kalamadığım için kızıyor. Ne yapmalı?
KAFAN da duyguların da karışık.
Öncelikle eşinle bana anlattıklarını paylaş. Eşin kaba davranırsa çocuk olacağını sanıyor olabilir. Düzenli ve doğru cinsel ilişkiye her girildiğinde çocuk olsaydı dünyada adım atacak yer kalmazdı. Stres-korku-kaygı özellikle prolaktin hormonu da dahil bir çok hormonu etkileyerek çocuk sahibi olmayı geciktirebilir. Rahatlık ve huzur, rahatlık ve huzur getirir.
Sabırla eşinle konuş.
İki ay önce varikosel ameliyatı geçirdim. Şimdi nelere dikkat etmeliyim?
MÜMKÜNSE çok ayakta durma.
Uzun süre kasıkların bükülmüş vaziyette oturma. Ağır kaldırma. Zorlayıcı hareketler yapma. Bol su ve posalı yiyecek ye. Ikınma, öksürük ve hapşırıktan korun. Bisiklete, motosiklete binme. Ağırlık ile ilgili sporlardan sakın.
Futboldan uzak dur. Cinsel faaliyetleri gereğinden fazla yapma. Gece rüyanda boşalma veya kendiliğinden boşalmanız ameliyat veya testisin fonksiyonuna zarar verici bir etkisi yoktur. Sperm tahlili ise en erken 3 ay sonra yapılmalı.
Hocam, 5.5 aydır evliyim. Eşim gece olunca hep "Hadi" diyor. Sonra ilişki hemen bitiyor. Ben de bir şey anlamıyorum. Eşime bir şey anlatsam mı bilemedim. Lütfen yardım edin.
DOKTORDAN, psikologdan veya varsa etraftaki kurslardan destek alın.
Geleneksel olarak cinsel ilişkiyi sadece cinsel birleşme zannederler. Sevme, okşama, dokunma olmadan ilişki "Yemeği pişirmeden yemeğe" benzer.
Erkekte tat almaz ama çabuk doyar.
Sabırlı ve gayretli ol. Beni de gelişmelerden haberdar et.
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