Kalbim çarpıyor!

Nafiz Bey, midemin üstünde aşırı derecede çarpıntı var. Sanki kuş kanat çırpıyor. Nedendir?

Önce muayene gerekir.

Ancak çarpıntı şikayeti olduğunda TSH, tam kan sayımı, EKG, 24 saat EKG holter monitorizasyonu gibi temel tetkikler gerekebilir. Çarpıntı olarak bazen kalp atış kuvveti hissedilebilir. Bu da muayene sırasında netleşir.

Ben son iki aydır susuzluğa dayanamıyorum. Günde 5-6 litre su içiyorum. Hasta mıyım?

Şekersiz diyabet de denilen Diebetes İnsipidus çok sık su içilen bir hastalıktır. Susuzluk nedeniyle hastalığın dengesi bozulup ilerleyebilir.

Uzun süreli böbrek hastalıkları da su dengesinin önemli olduğu hastalıklardandır. Ayrıca tansiyon düşüklüğü, şiddetli ishali olanlar da susuzluktan etkilenebilir.

İç hastalıkları uzmanına muayene ol.

42 yaşında erkeğim. İki yıldır huzursuz bağırsak hastalığım var. Gazlı bir şey içersem şişiyorum. Ne içmeliyim?

Kahve, koyu çay, neskafe, süt, sütlü kahve, limonata, boza, kolalı içecekler, kakao, salep gibi içecekler şikayetleri arttırabilir. Karnını ovala.