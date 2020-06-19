Stres aşkı bitirir

33 yaşındayım. Evliyim. 2 yıldır erken boşalma sorunu yaşıyorum. Ayrıca şeker hastasıyım. Nadiren ilaç kullanıyorum. Ne yapmalıyım?

ŞEKER hastalarında cinsel hayat olumsuz etkilenebilir. Erken boşalma şikayetlerden birisi olabilir.

Bu nedenle perhiz, su, hareket, düzenli tedavi ve stres kontrolü yapılması şart. Düzensiz beslenen ve düzensiz ilaç kullanan kişilerde bu olumsuzluklar daha fazla görülür.

Erken boşalmanın en önemli sebebi stres, sıkıntı, korku ve kaygıdır.

Mutlaka üroloji uzmanına muayene ol. Ayrıca sana dediklerimi yapmana rağmen şikâyetlerin geçmezse mutlaka psikolojik destek al.

29 yaşındayım. Askerden yeni geldim. Sağ mememde nohut kadar beze var. Meme hastalığım olabilir mi?

ERKEKLERDE de meme hastalığı olur. En yaygın görülen belirti de meme dokusunda kitle veya kitlelerdir.

Genel cerrahi uzmanı veya iç hastalıkları uzmanına muayene ol.

Erken teşhis erken tedavi demektir.

İleri devreye geçen hastalıklarda hasta da doktor da zorlanır.

Arkadaşların anlattığına göre benim penisimin boyu kısa. Çok utanıyorum. Nasıl büyütülebilir?

BAŞKALARININ lafına bakıp yaşamaya devam edersen hayat boyu sıkıntı çekmeye devam edersin.

Cinsel birliktelikte mutluluk, organ boyutlarından bağımsız bir konudur.

Ortalama erkek cinsel organ ölçümü 10-18 santimetredir. Tıbben gereklilik varsa buna sadece doktor karar verir.