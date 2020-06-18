Mutsuz evlilik

4 aydır evliyim. İlişkide sürekli ağrım oluyor. Eşim üzülmesin diye bir şey anlatmadım ama dayanmak da zor geliyor. Apandisitten ameliyat olmuştum. Bununla ilgisi olabilir mi?

ANLATTIĞINIZ konu oldukça önemli bir hastalığı gösteriyor olabilir. Kadın hastalıkları uzmanının muayene etmesi şart. Kadınların neredeyse yarısında cinsel ilişki sırasında ağrı sorunu yaşanabilir. İlk cinsel ilişkiden itibaren ağrı olabilir.

Sonradan cinsel ilişki sırasında oluşan ağrılar, kadının ruhsal yapısındaki değişimden, jinekolojik hastalıklardan veya daha önce geçirdiğin cerrahi işlemlerden kaynaklanıyor olabilir.

Muayene sonrası bir sıkıntı bulunmazsa psikolog görüşü gerekir.

58 yaşındayım. Kızım 4 aylık evli. Damat yemekten sonra hep uyuyormuş. İştahı da bayağı açılmış. Kızım "Çocuk olsun mu?" diye soruyormuş. "Sonra bakarız" diyormuş. Bakarak çocuk mu olurmuş! Ben bu damada ne yapayım?

YEMEK sonrası uykusu artan, şişman ve çocuk yapma hevesi olmayan genç erkek birinde çeşitli hastalık ihtimalleri olabilir. Şeker düşüklüğü, troid hastalıkları, burun tıkanıklığı, akciğer hastalıkları söz konusu olabilir. Bütün bunlar cinsel hayatı olumsuz etkileyebilir. Mutlaka doktora başvurmalı. Damadın sözünü dinlediği birini bulun. O kişi damadı ikna edip doktora götürebilir. Teşhisi doktor koyacaktır. Sonrasında tedavi gelir. Ardından da torunu kucağınıza alırsınız...

55 yaşındayım. 2 aydır eşimle ilişki sırasında sertleşme sıkıntım başladı. Ama ne yaptıysam tık yok. 'Andropoz oldun' deyip gülüyorlar. Bu yaşta erkeklik biter mi?

PANİK yok. Kontrol var. Bu yaşta andropoz beklenmez. Ancak hormonlarına baktırmalısın. 50 yaşın üzerindeki sertleşme sorunu olan erkeklerin yaklaşık üçte birinde hipogonadizm yani testosteron hormon eksikliği vardır. Tiroit yetmezliğinde, prolaktin hormon fazlalığında, tiroit hormon fazlalığında impotans yani sertleşememe oluşabilir. Şeker hastaları da bu sıkıntıyla sık karşılaşır. FSH, LH, testosteron ve prolaktin ve şeker yükleme testi mutlaka yaptır.

Eşimin karaciğerinde kanser çıktı. Tedavi görüyor. İşi de bıraktı. Şimdi sürekli ilişkiye girmek istiyor. Tabii ne zamandır yapmıyoruz. Ben de menopozdayım. Bize ne önerirsiniz?

ÖNCELİKLE erişkin bireylerin cinsel ilişki isteği doğal bir istektir.

Hastalık ne olursa olsun cinsel ilişki isteğini azaltabilir. Bu nedenle bu durumda bu istek yaşama isteği, kendine güven gibi duygusal durumların olumlu işaretidir. Takip eden doktorlarından bedensel performansı ile ilgili bilgi alman uygun olur. Menopoz doğal bir süreçtir. Hastalık değildir. Cinsel ilişkiye engel değildir.

19 yaşındayım. Yakında evleneceğim. Arkadaşlarım korunmaktan bahsetti. Ne zaman hamile kalacağıma ben mi karar vereceğim?

Eşler çocuk sahibi olma ihtimallerini kontrol etmek için, ilişki öncesinde çeşitli doğum kontrol yöntemlerine başvurur. Buna korumalı ilişki denir. Bu konudaki kararı eşinle birlikte verirsiniz.