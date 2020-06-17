Kilo sorunu

Eşim şişman cinsel ilişki tam istediğimiz gibi olmuyor. Nefesi daralıyor. hemen terliyor, bitiyor. Sonra horluyor. Askerde de horluyormuş. Boşanmak istiyorum.

Ben şişmanlığı ile ilgili bilgi verebilirim. Anlattıkların Uyku Apne Sendromu dediğimiz durumlara uyuyor. Nefes darlığı, uyku düzensizliği, şişmanlık, terleme, kan şeker düzensizlikleri, cinsel performansta azalma bir arada olabilir. Hemen muayene şart. İç Hastalıkları Uzmanı seç. git. Muayene ol. Kulak Burun Boğaz uzmanı, Göğüs Hastalıkları Uzmanı ve gerektiğinde diğer branşlara da ihtiyaç duyulabilir.

Bu işleri halledin. Bu günkü haline göre Düzelir.

2 yıldır tansiyonum yüksek. Doktor 3 hafta önce yeni bir ilaç verdi. Bu defa da hanımla ilişkimiz sıkıntıya girdi. ilaçtan olabilir mi? ilacı kesersem de tansiyon yükselecek, kesmezsem de tansiyonum yükselecek. Şimdi ne yapayım?

Hemen doktoruna tekrar başvur.

Bazı tansiyon ilaçları "erektil disfonksiyon" dediğimiz sertleşmeme veya iktidarsızlık yapabilir.

O ilacın yerine yeni ilaç verir.

Ayrıca hipertansiyon hastalarında damar sertliği nedeniyle de sertleşme sorunu erken yaşlarda başlayabilir. Yani belki ilacın yan etkisi değildir. Sadece sorunun başlaması ilaç ekleme zamanına denk gelmiştir. o zaman tekik ve farklı tedaviler gerekebilir. İhmal etme, hanıma da durumu izah et.

Alınganlık yapıp kendini yaşlı-farklı hissetmesin.

23 yaşındayım. 2 aylık evliyim. Ama eşimle birlikte olmayı düşündükçe huzursuz oluyorum. Biraz kaba davranıyor. Canım yanıyor. Gebe kalmadığım için konuşmaya başladı. Acaba çocuğum olur mu?

Kafanda duygularında karışık.

Eşinin de aklı karışık gibi duruyor. Öncelikle eşinle bana anlattıklarını paylaş. Yanlış bilgi ve Zannederek yaşanmaz.

Eşin kaba davranırsa çocuk olacağını sanıyor olabilir. Çocuk sahibi olma ile ilgili temel bilgileri uzmanından öğrenmeli. Acelecilik ve yanlış bilgi yüzünden seni ruhsal ve bedensel olarak olumsuz etkiliyor. Düzenli ve doğru cinsel ilişkiye her girildiğinde çocuk olsaydı dünya'da adım atacak yer kalmazdı. Stres-korku-kaygı özellikle prolaktin hormonu da dahil bir çok hormonu etkileyerek çocuk sahibi olmayı geciktirebilir.

Rahatlık ve huzur, rahatlık ve huzur getirir. Sabırla eşinle konuş.