Tuz tuzaktır
Sen bilirsin. "Ya Nefis, Ya Nefes".
Tuzdan kaçtığın kadar kalp yetmezliği dengede gider. Tuzlu yediğin kadar hastaneleri fazla ziyaret edersin.
Başkalarının hatasını anlatmak çenen ağrıyana kadar bence tuzsuz yemeye başla. Diyet tuz denilen ürünlerin içeriğini doktoruna göster. Müsaade edilecek şekil ve miktarını doktorun belirlesin. Kalp yetmezliği, hipertansiyon hastaları tuzdan sakının. Unutmayın TUZ TUZAKTIR.
Eşimin son 2 aydır cinsel ilişki sırasında ağrısı oluyor. Tam başlarken ağrısı oluyor ve hemen vazgeçiyoruz. Bende de erken boşalma oluyor. Hangi doktora gidelim?
Eşinin canı yanar mı diye düşünmen, sorumluluğunu, hassasiyetini ve kaygılı kişilik yapısında olduğunu düşündürüyor. İlişki sırasında eşinle ilgili duyduğun korku erken boşalmaya zemin hazırlar. Erken boşalma "Cinsel ilişki sırasında erkeğin istemi dışındaki boşalmadır". Önce Kadın Doğum doktoruna gidin. Tabi eşin için. Onun bu şikayetinin nedenini bulun tedavisini yapın. Sonrasında da erken boşalma oluyorsa senin muayene sıran geldi demektir. Bu da utanılacak bir durum değil. Psikiyatrist, üroloji uzmanı desteği gerekebilir. Ailenin ve toplumun cinselliğe bakış tarzı, üzüntülü yaşantılar, ayrılık kaygısı, eksik veya yanlış bilgilendirilme, eşler arasındaki iletişim biçimi, cinsel istismar, eşler arası uyumsuzluk, cinsel iletişim sorunları, cinsel başarı kaygısı, fiziksel ya da psikiyatrik hastalıklar, yorgunluk ve stres, aşırı alkol ve ilaç kullanımı, evlilik öncesi ve dışı ilişkiler de Erken boşalmanın diğer nedenleri olabilir. Sorunun çözümü ile ilgili yanlış uygulamalar, cinsel etkinlikten kaçınma, çok sık cinsel etkinlikte bulunma, performans, eşin tepkileri, suçluluk ve utanç duyguları da sıkıntının devam etmesine neden olabilir.
25 yaşındayım. Şişmanım. Hacamat yaptırmak istiyorum. Bana faydası olur mu. Nerede yaptırayım?
Hacamat yüzyıllardır kullanılan tıbbi bir tedavi, sağlık destek ve detoks uygulamasıdır. Doğrudan ve dolaylı olarak bilimsel olarak kanıtlanmış faydaları vardır. Çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılsa da sağlıklı kişilerde Hacamat yaptırabilir.
İnancımızda da Sünnet uygulaması olarak da Hacamat yapılmaktadır.
Hangi amaçla yapılırsa yapılsın Tıbbi bir operasyondur. Doktorlar tarafından yapılması uygundur. Hacamat öncesi kan sayımı, kanama zamanı, pıhtılaşma zamanı, INR, Hbs Ag, Anti Hbs, Anti Hcv, Anti Hıv testlerinin yapılması uygula açısından önemlidir. Sağlık Bakanlığının onayladığı merkezlerde, muayenehanelerde yaptırabilirsiniz.
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