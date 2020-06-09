Zorlanmaya başladım

Eşimi görücü usulü ile tanıdım. Neyse sonra evlendik. Ama nerdeyse adeti yokken her gece beraber olmak istiyor. Başta benim içinde iyiydi. Ama bende mesleki olarak gece çalışmaya başlıyorum. 14 saat çalışıyorum. Hiç dinlenemiyorum. Zorlanmaya başladım. İyi bir insan. Bu normal mi. doktoru var mı?

Bu ortalama beklentinin üstünde diyebilirim. Kişinin normali mi?

Hastalığı mı? Öğrenmek gerekir.

İç hastalıkları, kadın hastalıkları uzmanı ve psikolog muayenesi başlangıç için gerekir. Muayene ve tahlil sonuçlarına göre karar verilir.

NEMFOMANİ dediğimiz hastalık tanımlaması olabilir. Beslenmenizi ihmal etmeyin. Olabildikçe uyku açığınızı kapatın.

Hanım ne zaman diyete başlasa 'Halsizim, şimdi olmaz' deyip sırtını dönüyor. Böyle diyet vermeyin be hocam. Biz bitiyoruz. Hem zayıflatıp hem halsiz bırakmayan bir şey yazarsanız size gelmesini isterdim.

Diyet demek aç kalmak demek değildir. Gerek doktorlar gerekse diyetisyenler kişiye özel programlar tavsiye etmeli. Buradaki en önemli konu, günlük ihtiyaç ve aktiviteleri yapacak kadar beslenmelerini, kalori ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlamaktır.

Eşin bu konuyu sorumlularına iletsin. Başvuran hastalarımızda önce kişinin özelliklerini, isteklerini, günlük yaşamlarını, kalori ihtiyaçlarını belirleriz. Daha sonra tavsiyelerimizi şekillendiririz. Cinsel yaşam gözetilmeden diyet hazırlanmamalıdır.

Kişilerde olumsuz yansımaları doktorlarına ve diyetisyenlerine iletmelidir.

32 yaşındayım. Kız arkadaşımın hediye ettiği parfümü kullandıktan sonra dudaklarım şişti. Domates, çikolataya karşı alerjim vardı. Şimdi ne yapayım?

Bir daha o parfümü kullanma bir.

Genel olarak alerjik değerlendirmeye ihtiyacın var. İç hastalıkları, alerji, göğüs hastalıkları uzmanı ve cilt uzmanının değerlendirmesi gerekebilir.

Baharatlar, tarçın, vanilya, sitrik asit içeren limon, portakal gibi meyveler, soslar, gazlı içecekler, sakızlar ve dondurma gibi gıdalardan da sakın. Bunlar kozmetik ürünlerdeki alerji yapan maddeleri içerebilir. Durumun netleşene kadar tedbir alman şart.

Ben 17 yaşındayım. Torbalarımı elledim. Sanki 3 yumurtam var. Size fotoğrafını göndersem bir şey anlar mısınız.

Fotoğrafla "3 yumurta" tanısı konmaz. Hemen yarın üroloji uzmanına muayene olmalısın. Testis ultrasonu gerekebilir. Ayrıca tahliller gerekir. Doğumsal olabilir, başka hastalıklarda olabilir.