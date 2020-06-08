Vur deyince öldürmüşsün
Ama maçtan sonra eşimle beraber olma istediğim de kısa sürüyor. Hop bitiyorum.
Daha fazla spor yapayım mı?
YAPMA. Spor bedendeki kas miktarını artırır. Testosteron hormonu artığında cinsel ilişki isteği olumlu etkilenir. Bu nedenle egzersiz yapın deriz. Sen "Vur deyince öldürmüşsün." Yüksek enerji harcama ve yorulma sonrası kısa sürede yüksek enerji ve aktivite gerektiren cinsel ilişkide başarılı olmaya çalışmışsın. Sonuç Hüsran olunca paniklemişsin. Gerek yok. Cinsel ilişki öncesi hafif tokluk, dinlenmiş hal, sakinlik tavsiye edilir.
Ben yeni boşandım. 53 yaşındayım. Adetim üç yıldır yok. Ateş basıyor.
Biraz huzursuzum. Menopoz cinsel ilişkiyi etkiler mi?
EVET. Menopoz, geçirilen son adet kanamasını niteleyen bir kavramdır.
Menopoz bir dönem değil sadece görülen son adet kanamasının adıdır. Yunanca "men yani aylık" ve "pause yani kesilme" anlamına gelen kelimelerle ifade edilmiştir. Bu dönemde östrojen hormonu azalır. Kadın cinsel organının salgısında azalma olur. Bu ise cinsel ilişkide olması gereken kayganlığın azaltır. Cinsel ilişki ciddi ağrılara, hatta kanamalara neden olabilir. Doktor kontrolünde bölgesel hormon kremleri ve düzenli cinsel ilişki şikayetleri azaltabilir.
Güreşçiyim. 25 yaşındayım. Üç aydır makatımda çatlak var. Tuvalette kanama gördüm geçen hafta. Makatta elime bir şeyler geliyor. Çatlaklar meme yapar mı?
MAKATTAKİ çatlağa Anal Fissür denir. Makat iç yüzeyinde ve hemen dışındaki cilde uzanan yırtıklar oluşur.
Çoğunlukla zorlu ıkınmalar, kabızlıklar esnasında oluşur. Çatlak-yırtık olduktan sonra ağrı ihtimali ile dışkılama ertelemeleri ile kabızlık-sert dışkı artar.
Çatlak-yırtık ilerler. Makattaki memeler yani hemoroid-basur- makat damar varisleride ıkınma ve kabızlıkla ortaya çıkabilir. Çatlak basur yapmaz, sebep olur.
18 yaşındayım. 6 aydır ekşimelerim var. Ağzıma acı su geliyor. Daha önce reflü var dediler. Tedaviden sonra şikayetlerim geçmişti. Reflü bir daha başlar mı? Riskli miyim? Bu yaşta reflü olur mu?
OLUR. Her yaşta reflü olabilir. Ufacık bebeklerde, her yaş ve cinste reflü görülebilir. Şişmanlık en önemli risk faktörüdür.
Bazı genetik özellikler ve karın içi basıncını artıran nedenler de riski arttırabilir. Hamilelik de, hem hormonal nedenlerden ve hem de karın içi basıncında artma sonucu reflüyü tetikler.
Yavaş ye. İyi çiğne. Yemekten sonra sırt üstü yatma. Akşam yatmadan yemek yeme. Sol tarafına yat. Porsiyonlarını azalt. Sigara, çay, kahve, kola, gazlı içecekler ve yiyecekler ile sütlü ürünler reflüyü arttırabilir. Alışkanlıklarla ilgili olduğundan tedavi edilse bile tekrar başlayabilir.
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