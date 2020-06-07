Eşim kaba davranıyor

Doktor Bey, 23 yaşındayım. İki aylık evliyim. Ama eşimle birlikte olmayı düşündükçe huzursuz oluyorum. Biraz kaba davranıyor. Canım yanıyor. Gebe kalmadığım için konuşmaya başladı. Acaba çocuğum olur mu?

Kafanda duygularında karışık.

Eşinin de aklı karışık gibi duruyor.

Öncelikle eşinle bana anlattıklarını paylaş. Yanlış bilgi ve Zannederek yaşanmaz. Eşin kaba davranırsa çocuk olacağını sanıyor olabilir.

Çocuk sahibi olma ile ilgili temel bilgileri uzmanından öğrenmeli.

Acelecilik ve yanlış bilgi yüzünden seni ruhsal ve bedensel olarak olumsuz etkiliyor. Düzenli ve doğru cinsel ilişkiye her girildiğinde çocuk olsaydı dünyada adım atacak yer kalmazdı. Stres-korku-kaygı özellikle prolaktin hormonu da dahil bir çok hormonu etkileyerek çocuk sahibi olmayı geciktirebilir. Rahatlık ve huzur, rahatlık ve huzur getirir.

Sabırla eşinle konuş.

24 yaşındayım. Yeni evlendim. Ama daha işin başında boşalıyorum. Daha önce cinsel ilişkiye de girmemiştim. Bir şeyler önerir misiniz?

Önce eşinle olan cinsel ilişkini "iş" olarak görme. Eşinin de seninle aynı hisleri yaşaması gerektiğini unutma. Yani aklına başka bir şeyler değil eşin gelsin. Erken boşalmayı engellemek için dikkatini başka konulara yöneltmek başlangıçta herkesin aklına gelebilen ilk ihtimaldir. Ama hakimiyeti tamamen kaybetmene neden olabilir. Cinsel ilişkinin hazzını da yaşayamazsın. Mutlaka psikolog, aile doktorun veya iç hastalıkları uzmanın seni bir kez değerlendirsin.

Bedensel-ruhsal-sosyal sıkıntılar tespit edilip kalıcı çözüm sağlanana kadar geciktirici jel, prezervatifle ilişkiye girme veya diğer yardımcı yöntemlerin sana uygun olanlarını doktorunun tavsiyesiyle uygulamaya başlayabilirsin.

Hocam mide şikayetim vardı ne zamandır. Neyse doktora gittim hortumla parça aldılar. Mikropluymuş. İlaç verdiler. Hapların hepsi taş gibi. Sabah-akşam üç tane iç dediler. Öğlen iki, sabah iki, akşam iki içsem idare eder mi?

Anlattıklarına göre Helicobakter Pylori dediğimiz bir mikrobun tedavisi sana uygulanıyor.

Sabah iki farklı antibiyotik bir mide asidini azaltan ilaç, akşamda aynı ilaçlar kullanılacak. Mide asidini azaltan ilacı aç, antibiyotikleri bol suyla 5-10 dakika aralıklı olarak yutman gerekir. Bol suyla ilaçları almazsan yemek borusundan mideye inene kadar tahriş yapabilir.

Tembellik yok, tedavi var.