Her şeyin aşırısı zarar

20 yaşındayım. Sık sık kendi kendimi tatmin ediyorum. Çok yoruluyorum. Bununla ilgili olabilir mi?

Tabi ki olabilir. Bayan mı bay mı olduğunu belirtmemişsin.

Zaten fark etmez. Cinsel olarak kendi kendini tatmin, cinsel ilişki kadar çok enerji harcanan bir olaydır.

Bedenin kan dolaşımı, hormonları değişir. Ancak her şeyin aşırısı zarardır. Gerek cinsel organlar, gerek ruhsal, gerek sosyal ve gerekse tüm beden için sakıncalı sonuçları olabilir. Kendi kendini bunu yapmaktan alıkoyamıyorsan mutlaka bir psikiyatriste görün.

Bir aydır sivilcelerim var. İyice yoğunlaştı. Tahlil de Ast: 56 Alt: 84 çıktı. Açlığa tahammülsüzlüğüm oluyor. Bana yardım eder misiniz?

Tabi ki ederim. Yeter ki dinle.

Yağlı ciltlerde sivilceler daha fazla olur. Karaciğer testlerinde hafif yükselme var. Karaciğer yağlanmalarında da testler bu kadar bozuk çıkabilir. Açlığa tahammülsüzlük durumunda kan şekeri düştüğünden özellikle glikozlu hazır gıdalar yani çikolatalar, meyve suları, lokumlar, çok tüketilebiliyor. Hatta birçok farklı gıda miktar olarak da çok tüketilebiliyor. Bu da Karaciğer yağlanması yapabilir. İç hastalıkları uzmanı gözetiminde LDH, GGT, TSH, LDL Kolesterol, trigliserid baktır. Şeker yükleme testi yaptır.

Ayrıca hepatit hastalığı ile ilgili bazı testleri yaptır. Karaciğer ultrasonu çektir. Sonuçları tekrar değerlendirelim.

45 yaşındayım adetlerim devam ediyor. Kanser olmaktan korkuyorum. Meme kanseri için hangi tahlili yaptırayım dedim.

Ca 15-3 istediler. Bu test bende kanser varsa gösterir mi?

Evet gösterir. Her ne kadar tarama testi değilse de istenir. Meme Kanseri tanısı konmuş kişilerde takipte kullanılan bir testtir. Genellikle CA 15-3 düzeyi ne kadar yüksekse meme kanseri o kadar ilerlemiştir. Kanser büyüdükçe CA 15-3 seviyesinde artış olur.

Ayrıca Karaciğer ve pankreas kanseri, siroz iyi huylu meme hastalıkları gibi değişik durumlarda da yükselebilir. Buna rağmen sağlıklı kişilerin belli bir yüzdesinde CA 15-3 de hafif -orta derecede yükselebilir. Kanser dışı rahatsızlıklarda görülen CA 15-3'deki yükselmeler zamanla değişmeme eğilimi göstermektedir.