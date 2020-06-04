Eşim çok gergin!

Eşim kasiyer. Çok gergin. İlişkiye girerken de çok gergin. Müzik açalım diyorum. Etrafa alarm mı vereceksin diyor. Böyle de devam edemez. Ne yapmam lazım.

ACELE etmeyin. Özellikle İlişki öncesinde duş almak, papatya çayı, ıhlamur gibi sakinleştirici çaylar içmek, belirli bir süre uymak, keyifli bir sohbet önemlidir. İlişki öncesinde birbirinize dokunmak hemen ilişki aşamasına gelmemek önerilen yöntemlerdir. Ayrıca sinirliliği sadece işten olmayabilir. Ani şeker düşmesi, troid bezi hastalıkları, hipertansiyon, bazı beyin hastalıkları, geleceğe yönelik yüksek kaygı gibi bedensel hastalıklar da Sinirlilik, gergin ruh hali oluşturabilir. Bu nedenle mutlaka muayene olsun. Eşinize hissettiklerinizi de mutlaka iletin.

Bilirse tepkileri değişebilir.

Hocam, yaşım 49. Kanda prostat testi yaptırdım. Üç çıktı. 'Kanser olabilirsin' dediler. Benim şikayetim de yok. Moralim çok bozuk ne yapmalıyım?

ANLADIĞIM kadarı ile total PSA testi yaptırmışsın. Sadece test sonuçları tek başına tanı koydurmaz. Bu test sadece kanserde yükselmez. Prostat iltihabı, prostat biyopsisi, prostat enfarktüsü, idrar yolu ameliyatları (TUR), idrar retansiyonu (glob vezikal), cinsel ilişki veya kendi kendine orgazm sonrası meni çıkışı (Ejekülasyon) sonrası, sonda takılma sonrası, prostat masajı sonra da kanda yüksek çıkabilir. Üroloji uzmanına muayene ol. Üriner sistem ultrasonu çektir. İdrar tahlili yaptır. Uzmanın tespiti önemli. Eğer hala şüphe olursa prostat biopsisi gerekebilir.

Korkmak işe yaramaz. Hatta hastalıkları ilerlettiği gibi yeni hastalıklar da ilave eder. Önce tanı koyalım. Korkacaksak sonra korkalım.

Hocam ben ozon yaptırmak istiyorum. Ama damarımdan kan alınsa bile bayılıyorum. Başka yolu yok mu?

VAR. Ozon tedavisi sistemik olarak iki yöntemle uygulanır.

1. kan alınarak yapılan Majör Oto Hemoterapi. İkinci, "Rektal Insuflasyon" dediğimiz Fitil Metodu.

Her iki metot da aynı şekilde bütün bedenin ozon tedavisinden faydalanmasını sağlar. Fitil Metodu ağrısız, kolay, risksizdir. Bu nedenle en avantajlı metottur. Bize başvuran hastalarımıza mutlaka tüm yöntemleri anlatırız. Hastanın kendine uygun tercihi yapma durumu varsa kendi yöntemini kendi seçmelidir. Her insanın damar yapısı Kan alarak yapılan yönteme uygun olmayabilir. Doktor bu nedenle başlangıçta tavsiyelerde bulunabilir.