Beyin tümörü olabilir mi?
Baş ağrısı onlarca hastalıkta rastlanan bir şikayettir. Göz hastalıkları, tansiyon yükselmesi, kan şekeri düşmesi, depresyon, sinüzit ve benzeri hastalıklar baş ağrısı yapar. Beyin tümörlerinde de baş ağrısı şikayeti görülebilir.
Tümör kafatası içinde yer kaplar.
Basınç artışına neden olur. Bu tip baş ağrıları daha sıkıcı, şiddetli, zor geçen ve kusma, görme ve işitme bozuklukları, kol ve bacaklarda güçsüzlükler, dengesizlik gibi şikayetlerle beraber seyreden ağrılardır. Önce muayene ve ayrıntılı bir görüşme şart. İç hastalıkları ve gereğinde nöroloji başta olmak üzere diğer uzmanlıklara ihtiyaç olabilir.
Nafiz bey 3 aydır kemik erimem var. İlaç kullanmakta istemiyorum. Yoğurt yesem geçer mi? Birde yoğurt şişmanlık yapar mı?
Yoğurdu sevdiğin için bende senin tercihini çok sevdim. Ben de yoğurdu çok severim. Bildiğimiz, içinde ek bir şey olmayanını yerim.
Suyunu da içerim. Mümkünse evde kendim cam kaplarda yaparım.
Değilse yine cam kaptakileri tercih ederim. Son kullanma tarihine mutlaka bakarım. Plastik kaplar da alacaksam. Plastik kabın altındaki numaraya bakarım. Rakamı varsa alırım. Yoksa almam. Keçi yoğurdu, manda yoğurdu gibi farklı yoğurtları da mutlaka yemeye çalışırım.
100 gr doğal sofra yoğurdu yaklaşık 80 kaloridir. Günde 1 kilo yesen 800 kalori eder. Kilo alanlar öncelikle hareketsizlikten kilo alırlar.
Yoğurt kemik erimesi için iyi bir destektir. Ama tedavinin yerini tutmaz. Hastalık düzeyinde erimeler için doktorun senin için yaptığı tedaviyi uygulamalısın. Ayrıca tedavide kullanılan ilaca ait olumsuz bir durum yok.
Daha 42 yaşındayım. Son 3 haftadır. Cinsel organımda ve torbalarımda yanma gibi garip bir his var. Orgazm olamamaya başladım. İdrarım ağrılı oluyor. Dereotu kaynatsam iyi gelir mi? bu yaşta da böyle olur mu?
Yaşa değil yaşadığına bakmak gerekir. Dereotu satın aldığın adama iyi gelir. Hemen doktora gitmen sana daha iyi gelir. Öncelikle İç Hastalıkları Uzmanına hemen git.
Neden mi? Genel muayene birçok ihtimali değerlendirmek için gerekli.
Cinsel organlar ve onların bölgesinde garip bir his ve orgazm olamama tarifin "Atılamayıp biriken idrar" için nörolojik bir ihtimali kuvvetlice düşündürür. Bel fıtıkları bile bu şikâyetleri yapma ihtimali taşıyabilir.
Üroloji, nöroloji ve hatta belki de fizik tedavi uzmanına ihtiyaç duyulabilir.
Şikâyetlerin önemli gecikirsen gittikçe artacak gibi duruyor.
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