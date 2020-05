Corona’dan korunma

Hocam Corona maskeden geçmez mi? Takınca hastalık bulaşmaz mı?

Doktorlar için bile %100 korumalı bir maske yok. Amaç herkesin ağız ve burnundan çıkan ifrazatı, damlacıkları azaltmak. Sosyal mesafe korunarak iki kişi maske takıp konuştuğunda bulaşıcılık riski %90 dan fazla azaltılabiliyor. Bunun için herkes maske taksın. Hem kendini hem de herkesi korusun.Bulaşan korona virüs sayısı ne kadar az olursa o kadar kolay iyileşme olur.

Corona var diye bir sürü vitamin alıyorum. Almaya devam edeyim mi?

Bağışıklık Sisteminin iyi çalışması için iyi beslenmeliyiz. Mevsim sebze ve meyvelerini düzenli şekilde yiyin.

Çörek otu, yaban mersini, mor lahana gibi mor renkli yiyecekleri sofranızdan eksik etmeyin. Nar, yer fıstığı, adaçayı, enginar, yeşil çayın virüslere karşı güçlendirici maddeleri taşıdığı biliniyor. Bunları düzenli kullanırsanız, güzel uyursanız, korkukaygı- stres yapmazsanız ilave vitamin almanıza gerek yok. Ancak D vitamini eksikliğiniz varsa mutlaka tamamlayın.

Şimdi zamanı mı bilmiyorum ama sormam lazım. Kurban Bayramı'ndan sonra evleneceğim. Ama sünnet olurken sünnetçi çok kanatmış. Çocuğum olmazsa geline ayıp olmaz mı?

SÜNNET çok önemli tıbbi bir uygulamadır. Hem ruhsal hem bedensel etkilenme söz konusudur.

Kanama neden fazla oldu? bilmek lazım. Kime göre fazla kanamış bu da belli olmaz. Ancak önce üroloji sonra iç hastalıkları uzmanına git.

Üreme organın normal özelliklere sahip mi öğren. Sonra kanama testlerini yaptır. Eğer hem seni hem de gelin hanımı düşünüyorsan hemen soruların cevaplarını bul.

53 yaşındayım. 3 yıldır menopoza girdim. Eşim 54 yaşında ama istiyor diye 2-3 ayda bir cinsel ilişkiye giriyoruz. Sonrasında idrarda yanmalarım oluyor. Ne yapabilirim?

ÖNCELİKLE cinsel ilişkinizle ilgili durumunuzu gözden geçirin.

Her 2 tarafında istemesiyle cinsel ilişkiye girilmediğinde her 2 taraf içinde huzursuzluk ve hastalık kaynağı olur. Erkek eşini mutlu edemediğini, iktidarsız olduğunu düşünebilir.

Bu nedenle her sonraki bir araya gelmelerde daha güce dayalı birleşme denemeleri yapabilir. Bu da her tarafın cinsel organında aşınmalar, zorlanmalar, hastalıklar yapabilir.

Özellikle menopozdaki kadınlarda cinsel organ dokusunda kuruluk olabilir. Daha fazla aşınma olur.

Sonrasında idrar yapmalarda yanmalar olabilir. İdrar yolu infeksiyonları için idrar tahlili yaptırın. Nemlendirici kremler alın. Eşinizle daha uyumlu cinsel ilişki için düşüncelerinizi yeniden gözden geçirin.