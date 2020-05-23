Hanım ‘sosyal mesafe’ diyor!

Tansiyonum, şekerim, yaşım var erkekliğim yok. Yani 63 yaşındayım ama harç bitti yapı paydos. Corona çıkınca da hanım sosyal mesafe dedi. Corona'dan kurtulsak da erkekliğe veda edecek miyim?

Hemen umutsuzluk yok. Hiçbir savaş mücadelesiz kazanılmaz.

Hipertansiyon ve şeker hastalığı sertleşme ve istekte azalmalar yapabilir. Kullanılan ilaçlarda aynı şikayetlere sebep olabilir.

Corona kaygısı ve eşinizin tutumu da sizi iyice umutsuzlandırmıştır.

Ancak bu iş burada bitmez.

Hastaneler normale dönünce araştırma başlat. İste ve gayret et.

Hocam, Corona maskeden geçmez mi? Takınca hastalık bulaşmaz mı?

Doktorlar için bile %100 korumalı bir maske yok. Amaç herkesin ağız ve burnundan çıkan ifrazatı, damlacıkları azaltmak. Sosyal mesafe korunarak iki kişi maske takıp konuştuğunda bulaşıcılık riski %90 dan fazla azaltılabiliyor. Bunun için herkes maske taksın. Hem kendini hem de herkesi korusun. Bulaşan Coronavirüs sayısı ne kadar az olursa o kadar kolay iyileşme olur.

Corona var diye bir sürü vitamin alıyorum. Almaya devam edeyim mi?

Bağışıklık sisteminin iyi çalışması için iyi beslenmeliyiz. Mevsim sebze ve meyvelerini düzenli şekilde yiyin.

Çörek otu, yaban mersini, mor lahana gibi mor renkli yiyecekleri sofranızdan eksik etmeyin. Nar, yer fıstığı, adaçayı, enginar ve yeşil çayın virüslere karşı güçlendirici maddeleri taşıdığı biliniyor. Bunları düzenli kullanırsanız, güzel uyursanız, korku-kaygı-stres yapmazsanız ilave vitamin almanıza gerek yok.

Hocam, iftardan sonra uykum çok geliyor. Şekerim yükseliyor. Hastalık mıdır? Bir de gün boyu başım çok ağrıyor bu sene, ara ara uyumak zorunda kalıyorum. Ne yapmalıyım?

Anlattıklarınıza bakılırsa Hipoglisemi dediğimiz kan şekeri düşmesi söz konusu olabilir. Bunun için 75 gram glikoz ile o.g.t.t. dediğimiz testi yaptırmanız uygun olur.

Açlık şekeri düşme ve yükselmeler gösterebilir. Bu şik‚yetlerinizin tanısını erkenden koyun. Çünkü şeker düşmesi şeker hastalığına giden yolun başıdır.

İhmal etme.

Almanya'dan yazıyorum. Bronşit hastasıyım. Ozon yaptırıyordum. Bu Corona'dan çok korktuk. Doktorumla konuşunca yaptırdığım ozon nedeniyle riskimizin az olduğunu söyledi. Siz ne dersiniz?

Teknik olarak doğru bir cümle.

Çünkü ozon tedavisi virüslere karşı bağışıklık destekleyici özellikleri bilinen bir tedavidir. Sars ve Mers hastalıklarında da ozon tedavisi uygulanan hastalarda tedavi edici etkisi tanımlanmıştır. Bu nedenle ozon tedavisi yaptırmış olmanız sizi koruyucu fayda sağlamış olabilir. Korku ve kaygı bağışıklığı azaltır, zayıflatır. Tedbir alın, korkmayın.