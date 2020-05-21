Nargile içilmez

Doktor bey nargile orucu bozar mı?

Nargile dumanı bedeni bozar. Ama Orucu bozar mı? sorusunu Din uzmanlarına sormak gerekir?

Pratik bilgi olarak söylüyorum sigara içilmiyorsa nargile de içilmez. Nargile dumanı içindeki karbonmonoksit, nikotin, kurşun, arsenik, krom, katran bedene giriyor. Karnımızı doldurmaz ama ciğerimizi, geleceğimizi karartır.

3 aydır Glokom hastasıyım. Sık sık göz damlası kullanıyorum. Göz damlası orucumu bozar mı bozmaz mı tartışıp duruyoruz da bir yardımcı olabilir misiniz?

Din ve tıp Hayır bozmaz. Oruç tutan hastalar "Glokom" denilen göz içi basınç artışı ya da "Göz Hipertansiyonu" tanısı konmuşsa ilaçlarını düzenli kullanmalılar. Ramazan ayında hedef basıncın sınırında bulunan "Terminal Glokom'lu" hastaların kontrollerini mutlaka sıklaştırılmalı ve gerekirse ek ilaç başlanmalıdır. Gözdeki "Santral Retinal (görme tabakası) Toplardamar" tıkanıklığı sıklığı artabilir.

9 yıldır kulak zarım delik, ara sıra kulak akıntılarım olur. Çınlamam arttı.

Yakınlarım duymuyorsun sen diyor. Kulak uzmanına gittim 'kireçlenme' dedi. Kemik erimem mi var? Neresi kireçlenir kulağın?

Kulak zarının gördüğü zarar ve iltihap tekrarları kulak zarıyla işitme kemikçikleri arasında kireçlenme yapabilir. Bunun için kulak kireçlenmesi tabiri alışılagelmiş bir tabirdir. İletim tipi işitme kaybı ve kulak çınlaması yapar. Tedavisi cerrahidir. İyi bir cerrahi tedaviye rağmen tekrarlayabilir.

Kulak çınlamasının geçme ihtimali oldukça zayıftır. Hastaların dikkat etmeleri gereken herhangi bir husus ve perhiz yoktur. Kemik erimesiyle de ilgisi yoktur.

Bel fıtığımda var. Oruç da tutuyorum hocam. Son günlerde iftardan sonra biraz fazla ağrı kesici kullandım. Ağrım başladı. Bir de dışkımın rengi siyahlaştı. Mide kanaması geçiriyor olabilir miyim?

Uzun süreli midenin boş kalması mide-bağırsak hastalığı olanları olumsuz etkileyebilir. Üstüne ağrı kesici kullanımı söz konusu olduğunda mide-bağırsak sisteminin bir bölümünde gizli veya aşikar kanamalar meydana gelebilir. O zaman dışkı rengi koyu, siyah renk olur. Kötü kokuludur.

Kanamanın miktarına göre şekilsiz veya ishal olabilir. Bazı durumlarda da dışkı rengi siyaha olabilir. Demir içeren ilaçlar, dalak gibi sakatat, üzüm-şalgam gibi gıdalar kanama olmaksızın dışkı rengini değiştirir. Öncelikle ağrı kesici kullanmayın. Yapılacak ilk iş hemen acil kliniğe başvurmaktır. Kan sayımı ve dışkıda gizli kan testi ve muayenenin tamamlanması gereklidir.

Bu konuda testler kanamayı işaret ederse en kısa sürede tedavi başlanmalı ve üst mide bağırsak sistemi hatta belki de daha sonra alt bağırsak sistemi endoskopisi yaptırmak uygun olacaktır. İhmale gelmez. Hayati riskler ortaya çıkabilir. Tedbirinizi alın.

Orucunuzu emniyetli bir döneme kadar ertelemeniz tıbben uygun olacaktır.