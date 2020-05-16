Maske takılmalı

34 yaşındayım Corona'dan korkuyorum. İşe gitmiyorum. Evden çöp filan atarken maske takmam gerekir mi?

Evet gerekir. Dış alan virüs temas alanıdır. Bu nedenle her ne sebeple olursa olsun. Maske tak.

Doğru tak. Dönüşte ellerini, boynunu, saçlarını, kulaklarını iyice yıka kıyafetlerini çıkart. Dışarıda veya poşet içinde en az 6 saat muhafaza et.

Hocam biz yeni evlendik. Düğünden sonra karantinaya girdik. Sadece ailelerimizle nikah yapabildik. 2 haftadır karantinadayız. Eşim tedirgin. Cinsel ilişkiyle Corona bulaşır mı?

Nikah sonrası 14 gün geçmiş.

Yeterince uzun bir takip süresi bitmiş. Herhangi bir şikayetiniz ve tanınız yok. Dolayısıyla eşlerin riski yoksa cinsel ilişkiyle bulaşma olmaz. Mutlu yıllar.

Eşim Corona yüzünden anamızı ağlattı. Sürekli pekmez yutturuyor. Şeker hastası olur muyum?

Öncelikle pekmez yersen Corona hastalığı olmazsın diye bir kaide yok.

Çok pekmez çok sağlık anlamına da gelmiyor. Günlük hayatımızda en fazla tüm gün 1 yemek kaşığı pekmez tavsiye ediyorum.

Yemekten hemen sonra daha uygun olur. Şu konuda herkesi uyaralım.

Pekmez veya benzeri şekerli gıdaları tükettikten sonra mutlaka suyla gargara yap. Şekerli ve yumurtalı gıda artıkları kalmasın.

Yoksa Corona Virüste başta olmak üzere virüsler çoğalır. Bu da sağlığımızı bozar.

Hocam ben Corona ile ilgili soru sormak istiyorum. Bende Corona var mı nasıl öğrenirim.

Coronavirüs sizde hastalık yaparsa hastane başvurusu yaparsınız.

Buradaki muayene bulgularına göre sizden test isteyebilirler. Tarama testi veya Boğaz sürüntü testi yapılabilir.

Muayene bulguları sonrası Akciğer bilgisayarlı tomografisi ve kan testleri yapılır. Bu şekilde öğrenmeniz mümkün olur. Şikayetiniz yoksa bu iyi bir durumdur.

Hocam maskeleri yıkayayım mı?

Tıbbi maskeler yıkanırsa özellikleri değişir. Koruyuculuğu azalır. Yıkama. Ancak başka çaren yoksa bir kaç tavsiyemiz olur. Ağzını burnunu atkı, eşarp, ve benzeri bir tekstil ürünü ile bile olsa kapa.

Kapattığın malzemenin içine kağıt mendil koyabilirsin. Bu şekilde senin ağzından etrafa damlacık yayılmasını engeller. Dışardan senin ağzın veya burnun yoluyla bedenin içine Virüs ve benzeri mikropların girmesini olabildikçe engellemiş olursun.

Ağzımdan nefes alınca öksürecek gibi oluyorum. Corona şüphesi var mı?

Panik yok. Nefes burundan alınır. Ağızdan alınırsa boğazımızı kurutur. Bu da seni öksürtür.

Burnundan al. Korkunu azalt.