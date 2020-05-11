Tehlikeli olabilir
İSHAL bazen tehlikeli durumlara yol açabilir. İshaliniz üç günden fazla sürdüyse, karnınızda veya makatınızda şiddetli ağrı varsa, 38,8 derece veya üstünde ateşiniz oluyorsa, dışkınızda kan veya katran rengi varsa, susuzluk bulgularınız varsa, çocuğunuzda ishal varsa doktora başvurmakta gecikme.
Özellikle çocuklarda, yaşlılarda ve gebelerde hızla sıvı kaybına neden olabilir. Bu kayıp yerine konmazsa ciddi tehlike yaratabilir.
1.5 yıldır bilgisayar programcısı 24 yaşında bir bayanım. Yaygın, tekrarlayan el bilek ağrılarım oluyor. Romatizma olabilir mi?
ANLATTIĞINA göre daha çok işine ve mesleğine bağlı şikâyetler gibi duruyor. Bilgisayar ve ekranlı çalışılan mesleklerde başka şikâyetlerde olabilir.
Tekrarlayıcı harekete bağlı bozukluklar, el bileği sendromu, aile bireyleri arasında iletişimde aksama, İş verimi ve okul başarısında düşme, uykuya ayrılan saatlerin azalması, gözlerde yorulma meydana gelebilir. Bununla beraber ailede romatizmal hastalıklar varsa bir kez romatizma testlerini yaptırman uygun olabilir.
Dört yıldır romatizma hastasıyım 26 yaşındayım. Hamilelik istiyorum. romatizma ilaçları hamileliğimi engeller mi?
HAMİLELİK düşündüğün anda seni takip eden romatizma veya iç hastalıkları uzmanına başvur. Romatizma hastalığı derken tam olarak hastalığının ismini belirtmemişsin. Özellikle bazı romatizmal hastalıkların hamilelikteki durumları önemlidir. Verdiğimiz ilaçlar hamileliği olumsuz etkileyip, doğacak bebeklerde hastalık yapma ihtimali taşırlar. Hastanın durumuna göre bazı ilaçları hamilelikten 3 ay önce kesmek gerekir. Bazı ilaçları ise yıllarca anne kanında kalacağı için vücuttan uzaklaştırıcı ilaçların kullanılması gerekmektedir.
Geçen sene kalp krizi geçirdim. Anjiyo yaptılar. Stent taktılar. Her şeye rağmen oruç tutmak istiyorum. İlaçlarımı iftar-sahur arası düzenlesem olmaz mı? Sizce ne yapmalıyım?
ÖNCELİKLE kalp-damar hastalıkları uzmanına veya İç Hastalıkları Uzmanına başvurun. Uzun süren katı-sıvı gıda alamama durumlarında özellikle hava sıcaklığı da yüksekse kanın yoğunlaşması söz konusu olabilir. Bu da "Pıhtılı Hastalıklara" davetiye çıkarabilir.
Alınan ilaçların %100 koruma sağlanması mümkün olmadığından ani damar tıkayıcı hastalıkların görülmesi ihtimali artabilir. Yani hayati riski olan bir durum söz konusu olabilir. Kalp damar hastaları dini vecibeleri hangi durumda yerine getirmek gerektiğini din bilgisi uzmanlarından tekrar tam ve doğru öğrensinler. Ani durumlarda kalp ve tansiyon hastalıklarına ait "Dil Altı İlaçları" tedbir olarak bulundurmalıdır.
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