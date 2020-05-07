Sıcaklık önemli
Buna önem verdiğin için teşekkürler.
60 derecede yarım saat deterjanla yıkanabilir. Çünkü hem sıcaklık hem deterjan ayrı ayrı etkiler.
Bir haber okudum. Corona mikrobu erkekleri daha çok öldürüyormuş. Ben erkeğim bunu kadınlar mı çıkardı?
Coronavirüse bağlı ölümlerde cinsiyet olarak erkek sayısı daha fazla.
Erkeklerde sigara ve alkol kullanma oranı kadınlardan fazla. Ayrıca Erkekler kadınlara göre daha fazla Kronik Hastalık taşıyorlar. Bu nedenle Coronavirüs hastalığından ölenler içinde Erkeklerin sayısının daha fazla olduğu düşünülüyor. Bu hastalığı Kadınlar çıkartmamış. Panik Yapma.
Annem 73 yaşında. Corona'dan korumak için bol bol pekmez veriyorum. kara üzüm pekmezi. Limon da vereyim mi?
Sadece Pekmez yetmez. Hatta fazla yemesi yanlış. Şekerli Gıda tükettikten sonra mutlaka boğaz gargarası yapsın. Protezi varsa temizlesin.
Yemeklerden sonra diş, ağız fırçalasın, gargara yapsın. Yoksa Corona ve diğer mikroplar boğazda çoğalır. Onu hasta eder. Kaş yaparken göz çıkarmayın.
Mevsim sebze ve meyveleri, mor renkli sebze meyveler, kuşburnu, Çörek Otu, yesin. Fazla limon midesini bozmasın.
Haberlerde entübe hasta diyorlar. Bu ne demek. mikropla mı ilgili?
Entübe hasta demek solunum cihazına bağlamak için soluk borusuna bağlantı borusu takılmış hasta demektir.
Solunumu yetersiz olan, solunum kontrolu yapılması gereken hastalara bu uygulama yapılır. Corona Virüsü Akciğer ve Solunum yetmezliği yapabilir.
Bu nedenle Solunum cihazlarına bağlanabilir. Bu nedenle Entübe Hasta Sayısı demek Solunum Cihazına bağlanmış hasta sayısı demektir.
Hocam gözlerimizi Corona'dan gözlükle korunabilir miyiz?
Evet koruyabiliriz. Varsa gözlüklerinizi takın. Yoksa Güneş Gözlüğü gibi numarasız gözlükler edinebilirsin. Ayrıca Siperlik dediğimiz, ortamdaki damlacıkların direk gözümüzün üzerine yapışmasını engellemek, azaltmak için yapılmış malzemeleri kullanabilirsiniz.
İş Güvenliği gözlükleri, deniz gözlüğü gibi çeşitli koruyucularda kullanılabilir.
Dışardan içeri girdiğinizde gözlüklerinizi sabunlu suyla yıkamayı unutmayın.
Her tarafımız çamaşır suyu oldu. Hanım ayarı kaçırdı. Bu çamaşır suyunun ayarı nasıl olsun? Corona'dan değil kokudan öleceğiz
Temizlik her zaman önemlidir.
Cansız yüzeylerin özellikle yerlerin temizliği de Corona Virüs salgınında daha da önemli hale geldi. Yine de her şeyin aşırısı zarar. Yüzey temizliği için sabunlu suyla el yıkamanın virüsün etkisini ortadan kaldırdığı da göz önüne alındığında tüm yüzeylerin sabunlu ya da deterjanlı bir bezle silinmesi yeterlidir. Ancak dezenfekte edilecek yüzey çok kirliyse ve çok kişinin temas ettiği; bulaş açısından riskli görülüyorsa silme işleminden sonra %60-70 alkol içeren solüsyon ya da antiseptik mendillerle dezenfeksiyon yapılabilir.
Bunun dışında ek diğer dezenfektanlara özel durumlar dışında gerek yoktur.
Zeminler, tuvalet, lavabo gibi özel dikkat isteyen alanlar klasik olarak her zaman yaptığımız gibi çamaşır suyunu sulandırılarak silinebilir. Genel temizlik için 100 ölçü suya 1 ölçü çamaşır suyu yeterli olur, yani 10 litre suya 100 cc çamaşır suyu eklenerek elde edilecek solüsyonla yerler silinebilir; tuvalet ve lavabolar temizlenebilir.
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