Gözlük virüsten korur
EVET koruyabiliriz. Varsa gözlüklerinizi takın. Yoksa Güneş Gözlüğü gibi numarasız gözlükler edinebilirsin.
Ayrıca Siperlik dediğimiz, ortamdaki damlacıkların direk gözümüzün üzerine yapışmasını engellemek, azaltmak için yapılmış malzemeleri kullanabilirsiniz.
İş Güvenliği gözlükleri, deniz gözlüğü gibi çeşitli koruyucularda kullanılabilir.
Dışardan içeri girdiğinizde gözlüklerinizi sabunlu suyla yıkamayı unutmayın.
Her tarafımız çamaşır suyu oldu.
Hanım ayarı kaçırdı. Bu çamaşır suyunun ayarı nasıl olsun. Corona'dan değil kokudan öleceğiz
TEMİZLİK her zaman önemlidir.
Cansız yüzeylerin özellikle yerlerin temizliği de Corona Virüs salgınında daha da önemli hale geldi. Yine de her şeyin aşırısı zarar. Yüzey temizliği için sabunlu suyla el yıkamanın virüsün etkisini ortadan kaldırdığı da göz önüne alındığında tüm yüzeylerin sabunlu ya da deterjanlı bir bezle silinmesi yeterlidir. Ancak dezenfekte edilecek yüzey çok kirliyse ve çok kişinin temas ettiği; bulaş açısından riskli görülüyorsa silme işleminden sonra %60-70 alkol içeren solüsyon ya da antiseptik mendillerle dezenfeksiyon yapılabilir.
Bunun dışında ek diğer dezenfektanlara özel durumlar dışında gerek yoktur.
Zeminler, tuvalet, lavabo gibi özel dikkat isteyen alanlar klasik olarak her zaman yaptığımız gibi çamaşır suyunu sulandırılarak silinebilir. Genel temizlik için 100 ölçü suya 1 ölçü çamaşır suyu yeterli olur, yani 10 litre suya 100 cc çamaşır suyu eklenerek elde edilecek solüsyonla yerler silinebilir; tuvalet ve lavabolar temizlenebilir.
Doktor bey 38 yaşındayız. Karı koca Corona'dan korkuyoruz. Hatta ilişkiye bile girmiyoruz. Ama bu ne kadar sürecek bilmiyoruz. İlişki Corona riskini arttırır mı? Bir yerde yazmıyor.
BAĞIŞIKLIK sistemi güven hissi tam bedenlerde zaafa uğramaz. Ama halsiz, bitkin, yorgun haller bağışıklık sistemini sıkıntıya sokabilir. Bu nedenle Korkuyu azaltmanın yöntemlerini gözden geçirin. Cinsel ilişki doğal hayatın temel unsurlarından biridir.
Aşırı sayı ve süre bedeni yorabilir. Bu da viral, bakteriyel ve diğer enfeksiyon yatkınlığını arttırabilir. Bu kavramlarda kişiden kişiye değişebilir. Bedenlerinizi en iyi sizler tanırsınız. Bu bilgilerle ilişkinizi düzenleyebilirsiniz.
Siz bir açıklamanızda mor sebze, meyve yeyin dediniz. Ben de mor lahana yiyorum. Ama çiğ yiyorum. İshal başladı. Lahanayla ilgili olabilir mi?
OLABİLİR. Her şeyin aşırısı zarar.
Mor lahana anti oksidanlardan zengindir.
Ancak günde 1 defada 1 su bardağı miktar lahanadan daha fazla yemeyin.
Kumadin ilacı kullanıyorum. 3 yıldır. Ayda bir kontrol gerekiyor. Şimdi çıkamadım. Tahlil yaptıramadım. Kan tahlili yaptırmalı mıyım?
HANGİ nedenle bu ilacı kullanıyorsunuz?
Son ölçümünüzün sonucu nedir? En son ilaç düzenlemesi ne zaman yapıldı? sorularının cevabını bilsem daha kolay yanıtlardım. Eğer ev de kan vererek tahlil sonucu öğrenme imkanınız varsa yaptırın. Aksi takdirde varsa şikayetlerinize göre 1-2 hafta erteleme yapabilmek için ilaç dozunu ayarlayan doktorunuzla mutlaka görüşün.
Şeker hastasıyım. Corona'dan dolayı rapor verdiler. Şimdi Ramazan ayı geldi. Oruç tutabilir miyim?
ŞEKER Hastalığı bağışıklık sisteminin çalışmasını olumsuz etkiler. Bu nedenle bakteriyel, viral hastalıklara yatkınlık artar. Corona Virüs nedeniyle bu nedenle riski yüksek grup tanımlaması var. Şeker Hastalığı Açlıkla Uyumlu olmayan Hastalıklardandır. Hastalık Riski yüksek bir dış ortam var. Bu nedenle İnancınızla ilgili Din Bilgisi Uzmanlarınızla bu konuyu tekrar görüşün. En sonunda Kararı siz vereceksiniz.
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