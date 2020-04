Sürekli izolasyon

Hocam Corona ne zaman biter. Her kafadan bir ses çıkıyor. Evdeyiz ama nereye kadar.

Bu bir salgın. Tüm dünyada aynı anda etkisini gösteriyor. Bir arada yaşayan insanların kuralları doğru ve sürekli uygulamaları, salgını sonlandıran en önemli faktördür. Birbirini takip eden 3 kez 2 hafta bulaşan virüsün dolaşımı azaltılabilirse "Kırmızı Alarm" seviyesi biter. Bu şu demek. bir toplum ortalama 1,5 ay tam, etkin ve sürekli izolasyon kurallarına uyar ve uygularsa, işlerin yoluna girme ihtimali çok yüksektir. Evde sıkılmak hastanede sıkılmaktan iyidir diyoruz. Sabrın sonu selamettir.

Hocam benim gözlüğüm var. 39 yaşındayım işe gidip geliyorum. Siperlik almasam gözlüklerim beni korur mu?

Siperlik imkanı olan kullanmalı.

Gözlük camının büyüklüğü kadar göze direkt virüs girmesine sınırlı olarak engel olabilir. Göz dışardan beden içine girebilen açık bir kapı gibidir. İyi korumamız gerekir.

Gözlükler eve girildiğinde sapları ve camları ile birlikte sabunlu su ile yıkanmalıdır. Virüs cansız yüzeylerde 2-7 gün canlılığını sürdürebilir.

Hocam, Corona havalar ısındıkça azalacak mı?

Bu virüs ile ilgili bilgiler her geçen gün artıyor. Yeni yapılan çalışmalarda virüsün içinde yaşadığı ortam ısısı arttıkça virüsün canlı kalma süresi azalıyor. Yani havalar ısındıkça canlı kalma süresinde azalma bekleniyor.

Bu da salgının gücünün azalması beklentisini doğuruyor. Biz kendi yapacaklarımıza odaklanalım.

Hocam Corona başımızın belası malum. Günde 3 tane limon yiyorum. C vitamini alın dediler. 3 limon yeter mi?

C vitamini sadece limonda yok.

Mevsim sebze ve meyvelerinde yeterince C vitamini var. Fazla limon zarar verebilir. Sadece limondan C vitamini ihtiyacınızı karşılayın demiyoruz.

Tansiyon, sindirim sistemi olumsuz etkilenebilir. Başta maydanoz, kapya biber olmak üzere yeşillikler, mor sebze ve meyveler tüketin.

Hocam Corona korkusuyla ateşimizi sürekli ölçüyoruz. Ateşimiz çıkar çıkmaz hangi ilacı içelim.

Ateş Coronavirüs hastalığı açısından tanı değeri olan bir durum. Bu nedenle ateşi takip edin. Düşürmek için ilaç içmeyin.

Zaten ateş bir hastalık değil.

Savunma sistemi. Çünkü ateşimiz yükseldiğinde bedenimize girmiş olan bakteri, virüs ve mikroplar zarar görür, ölür. Bu da bizim iyileşmemize katkıda bulunur. Ateş düşürücüleri doktor muayenesinden sonra doktor tavsiyesi ile kullanmalıyız.