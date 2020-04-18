Sürekli isteksizim

39 yaşındayım. Sürekli cinsel isteksizlik ve erken boşalma şikayeti yaşıyorum. Ne yapmam lazım?

ERKEN boşalmanın sebebi ruhsal ve fiziksel durumlardır. Kaygı, korku, başarısızlık, ortam uygunsuzluğu, gelenekler, eş uyumsuzluğu ve panik atak gibi durumlar en sık rastlanan sıkıntılardır.

Tiroit hormonu bozukluğu, kan şekeri dengesizliği, kansızlık ve testosteron hormonu eksikliği de bu sonuçlara neden olabilir. İç hastalıkları uzmanına muayene ol. Üroloji muayenesi de gerekebilir. İstersen yaparsın.

Geçen yıl bana varikosel teşhisi kondu. Şimdi spermlerim şeffaf geliyor. Hastalığımla bir ilgisi olabilir mi?

VARİKOSEL için tedavi olman gerekir.

Yoksa bu tip şikayetler olabilir.

Gelen sıvı, sperm bile olmayabilir. Tedavide gecikme. Kısırlık riskin olabilir.

Ürolojiye muayene ol. Testis Usg ve spermiyogram başta olmak üzere testler planlanmalı ve tekrar yapılmalı..

İlişki sırasında eşimin ağrısı oluyor. İlişki bitince kadar ağrı devam ediyor. Neden anlayamadık. Önemliyse doktora gidelim.

GİDİN. Ağrı bir alarm sistemidir.

Olmayan bir ağrı başladıysa, bir sorun başladı demektir. Anlattığınız tipte ağrılar derin cinsel ilişki ağrısı olarak kabul edilebilir. Endometriosis hastalığı, batın içi yapışıklıklar, batın içi kitleler, tümörler, apseler enfeksiyonlar, miyomlar, yumurtalık kistleri, bağırsak ve mesane problemleri, rahim tersliği bu tip ağrılara sebep olabilir. Kadın hastalıkları uzmanına başvurun.

Haftada 2-3 kez ilişkiye giriyoruz. Çok fazla ilişki prostat kanseri riskini artırır mı?

KORKU ve kaygı tüm hastalıkların kaynağıdır. Yapılan son çalışmalarda da sık cinsel ilişkinin erkeklerde prostat kanserine yatkınlığı azalttığı tespit edilmiştir. Önemli olan sağlıklı beslenme, yeterli uyuma, sigara ve alkol gibi bedene zarar veren alışkanlıklardan sakınmaktır.

Çocuk istiyoruz ama ben cinsel organımda sarkma olur diye normal doğumdan korkuyorum. Sezaryen yaptırsam daha iyi olmaz mı?

DEREYİ görmeden paçaları sıvama.

Beden yapısı olarak sarkmaya müsait lif yapın varsa sezaryen de olsan sarkar. Normal doğum anne ve çocuk için en iyi tercihtir. Ancak sizi takip eden doğum uzmanı sezaryen gibi farklı önerilerde bulunabilir. Bu keyfi tercih değil, tıbbi bir gereklilik durumudur.

23 yaşındayım. Üç aydır sık idrara çıkıyorum. Sistit hastalığında sadece sık idrar şikayeti mi olur?

HAYIR. Sık idrara çıkma şik‚yetlerden sadece birisidir. İdrar yaparken yanma ve sızı acil idrar yapma isteği ve geceleri idrara kalkma vardır.

Bazen sızı, idrar yaptıktan sonra olur ve birkaç damla kan görülebilir. İdrar kanlı da olabilir. Karında hassasiyet ve hatta küçük çocuklarda karın ağrısı ve bulantı olabilir. Ateş genellikle yoktur.