İlişkide ağrı oluyor

Eşimin son 2 aydır cinsel ilişki sırasında ağrısı oluyor. Hemen vazgeçiyoruz. Bende de erken boşalma oluyor. Hangi doktora gidelim?

İLİŞKİDE eşinle ilgili duyduğun korku, erken boşalmaya zemin hazırlar. Önce eşin için kadın doğum doktoruna gidin. Sonrasında da senin sorunun için üroloji uzmanına muayene olman gerekir. Sorunun çözümü ile ilgili yanlış uygulamalar, cinsellikten kaçınma, çok sık cinsel etkinlikte bulunma ve eşinin tepkileri de sıkıntının devam etmesine neden olabilir.

Evleneli 3 ay oldu. Eşimle birlikte olmayı düşündükçe huzursuz oluyorum. Hemen çocuk istiyor biraz da kaba davranıyor. Gebe kalmadığım için kızdı. Acaba çocuğum olur mu?

KAFAN da, duyguların da karışık.

Eşinin de aklı karışık gibi duruyor.

Eşin kaba davranırsa çocuk olacağını sanıyor olabilir.

Düzenli ve doğru cinsel ilişkiye her girildiğinde çocuk olsaydı dünyada adım atacak yer kalmazdı. Sabırla eşinle konuş.

33 yaşındayım. Evliyim. 2 yıldır erken boşalma sorunu yaşıyorum. Doktora gitmedim. Ayrıca şeker hastasıyım. Nadiren ilaç kullanıyorum. Ne yapmalıyım?

ŞEKER hastalarında cinsel hayat olumsuz etkilenebilir. Erken boşalma şikayetlerden birisi olabilir. Bu nedenle perhiz, su, hareket, düzenli tedavi ve stres kontrolü yapılması şart. Düzensiz beslenen ve düzensiz ilaç kullanan kişilerde bu olumsuzluklar daha fazla görülür. Erken boşalmanın en önemli sebebi stres, sıkıntı, korku ve kaygıdır. Mutlaka üroloji uzmanına muayene ol. Ayrıca sana dediklerimi yapmana rağmen şikâyetlerin geçmezse mutlaka psikolojik destek al.

54 yaşındayım. Tam bütün sıkıntılarımız bitti derken eşimle ilişki sırasında sertleşme sorunum başladı. 'Andropoz oldun' deyip gülüyorlar. Bu yaşta erkeklik biter mi?

BU yaşta andropoz beklenmez.

Ancak hormonlarına baktırmalısın.

50 yaşın üzerindeki sertleşme sorunu olan erkeklerin yaklaşık üçte birinde testosteron hormonu eksikliği vardır.

Tiroit yetmezliği, prolaktin hormon fazlalığı ve tiroit hormon fazlalığında sertleşememe oluşabilir. Şeker hastaları da bu sıkıntıyla sık karşılaşır. FSH, LH, testosteron, prolaktin ve şeker yükleme testi yaptır.

Benim eşim iri. İlişkide karnım ağrıyor. Hele safra kese ameliyatından sonra eskisi gibi değilim. Ağrım çok. Ameliyatı ile ilgisi var mı?

BU anlattığınız derin ağrı diye tarif edilir. Safra kesesi ameliyatından ziyade batın içi yapışıklık ve ağrı yapan diğer ihtimalleri araştırın. İç hastalıkları ve kadın hastalıkları uzmanına başvurun. Durumu eşinize anlatın.

İlişkideki pozisyonunuzu değiştirin..